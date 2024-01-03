حزب الله يرد على اغتيال العاروري بقصف جنود الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حزب الله اللبنانية، الثلاثاء، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ قرب منطقة مرج، بحسب وكالة «رويترز».

يأتي ذلك بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وقائدين بكتائب القسام، في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في بيروت في وقت سابق الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، أكد حزب الله أن اغتيال العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، «لن يمر أبدًا من دون رد وعقاب»، واصفًا ما حصل بأنه «اعتداء خطير على لبنان».

- «حزب الله»: اغتيال صالح العاروري «لن يمر أبدا من دون رد وعقاب»

وقال الحزب في بيان «نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداءً خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة»، مشددًا على أن «هذه الجريمة لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب».

وأعلنت «حماس» اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقياديين آخرين وعدد من العناصر، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة، في الضاحية الجنوبية ببيروت، التي تعد أحد معاقل حزب الله، الحليف لإيران.

وكان العاروري على قائمة المطلوبين لإسرائيل منذ سنوات ولكنه بعيد هجوم 7 أكتوبر الماضي تحدث عن تفاصيل الهجوم فاعتبرته إسرائيل أحد أبرز المدبرين للهجوم، ويمثل اغتياله تطورًا خطيرًا في الأحداث.