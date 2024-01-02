«حزب الله»: اغتيال صالح العاروري «لن يمر أبدا من دون رد وعقاب»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد حزب الله اللبناني أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، «لن يمر أبدًا من دون رد وعقاب»، واصفًا ما حصل بأنه «اعتداء خطير على لبنان».

وقال الحزب في بيان «نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداءً خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة»، مشددًا على أن «هذه الجريمة لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب».

إيران تدين الضربة الإسرائيلية

وأكدت إيران، الثلاثاء، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري «سيزيد دون شك دافع المقاومة لقتال إسرائيل»، وأدانت الخارجية الإيرانية، في بيان، مقتل العاروري في انفجار ببيروت.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن «دماء العاروري ستشعل بلا شك طفرة جذوة المقاومة ودافعها لقتال المحتلين، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في المنطقة أيضًا وبين جميع الباحثين عن الحرية في العالم». كما ندد كنعاني بانتهاك إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

اغتيال صالح العاروري

وأعلنت «حماس» اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وقياديين آخرين وعدد من العناصر، في ضربة نفذتها طائرة مسيرة، في الضاحية الجنوبية ببيروت، التي تعد أحد معاقل حزب الله، الحليف لإيران.

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وكان العاروري على قائمة المطلوبين لإسرائيل منذ سنوات ولكنه بعيد هجوم 7 أكتوبر الماضي تحدث عن تفاصيل الهجوم فاعتبرته إسرائيل أحد أبرز المدبرين للهجوم، ويمثل اغتياله تطورًا خطيرًا في الأحداث.

استهداف مكتب حماس في المشرفية

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة أنباء لبنان إن «مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبًا لحماس في المشرفية جنوبي بيروت»، وأضافت أن «4 قتلى وعددا من الإصابات سقطوا في استهداف مكتب حماس». واشتعلت النيران بإحدى السيارات المتوقفة في المنطقة، فيما اتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار.

وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن القيادي الفلسطيني صالح العاروري الذي جرى اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت «كان مقررًا أن يلتقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأربعاء»، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية أصدرت أوامر لوزرائها، تمنعهم من إجراء مقابلات صحفية بشأن عملية الاغتيال.