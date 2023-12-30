«الأغذية العالمي» و«أطباء بلا حدود» تعلقان العمليات في ولاية سودانية بعد نهب منشآتهما

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمتا إغاثة دوليتان، إنهما علقتا عملياتهما في منطقة بالسودان أحرزت فيها قوات الدعم السريع تقدما على الجيش في الآونة الأخيرة، وإنهما علقتا عملياتهما على إثر نهب منشآتهما.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود، وقف عملياتهما في ولاية الجزيرة، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية بسبب الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من ثمانية أشهر، بحسب وكالة «رويترز».

وقال برنامج الأغذية العالمية، إنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في الولاية بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر.

وأفادت أطباء بلا حدود الجمعة، بأن رجالا مسلحين هاجموا مجمعها في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، يوم 19 ديسمبر الحالي، وسرقوا سيارتين ومحتويات أخرى.

وتبعد الولاية نحو 170 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الخرطوم.

«قلقون على سكان ود مدني»

وكتبت «أطباء بلا حدود»، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، «بسبب تدهور الوضع الأمني، علّقنا جميع الأنشطة الطبية في ود مدني وأجلينا طاقمنا إلى مناطق أكثر أمنا في السودان ودول مجاورة»، مضيفة «نحن قلقون على سكان ود مدني الذين لا يتلقون الرعاية الطبية أو يحصلون على الأدوية الضرورية إلا في أضيق الحدود».

وسيطرت قوات الدعم السريع على «ود مدني»، الشهر الحالي، في إطار تقدم أشمل تحرزه في غرب السودان وجنوبه.

وكانت ود مدني، قبل هجوم قوات الدعم السريع مركز مساعدات وملاذا للنازحين داخليا.

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ولاية الجزيرة منطقة زراعية مهمة في بلد يواجه جوعا آخذا في التفاقم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن السيطرة على ود مدني أفضت إلى فرار ما يصل إلى 300 ألف شخص من المنطقة.

توتر بسبب الانتقال من الحكم العسكري

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، وسط توتر بسبب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني.

وتشارك الطرفان فيما سبق السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019 خلال انتفاضة شعبية.

ويدمر الصراع العاصمة، حيث أفاد سكان بوجود قصف مدفعي كثيف في وقت مبكر أمس الجمعة.

وتسبب الصراع أيضا في نزوح سبعة ملايين شخص عن ديارهم وأثار موجة قتل على أساس عرقي في إقليم دارفور غرب السودان.