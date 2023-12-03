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الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 09:35 مساء
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
بوستر الفيلم السوداني «وداعا جوليا» (الإنترنت)
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حقق الفيلم السوداني «وداعا جوليا» أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ دور السينما المصرية، ويواصل عروضه في السينمات للأسبوع السادس على التوالي، بحسب جريدة الدستور المصرية.

ويواصل الفيلم الذي أخرجه محمد كردفاني كسر الأرقام القياسية، إذ تخطت إيراداته في دور العرض المصرية 3 ملايين جنيه حتى الآن.

ودور العرض المصرية هي أولى محطات العرض التجاري للفيلم على المستوى الخارجي، حيث انطلقت في أواخر أكتوبر الماضي. وفي مدينة جدة بالمملكة السعودية أقيم عرض خاص للإعلاميين في جدة، حضره أبرز المشاهير والأسماء في عالم الترفيه، تمهيدًا لانطلاقة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتبدأ عروض «وداعا جوليا» في السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين الخميس 7 ديسمبر، بينما يُعرض في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 14 ديسمبر.

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«وداعا جوليا» يحصد الجوائز
وفاز وداعًا جوليا بجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم سينيكلب من مهرجان تيراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا إلى جانب تنويه خاص من لجنة تحكيم الشباب، ليصبح في رصيده 17 جائزة دولية.

تدور أحداث «وداعا جوليا» في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

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