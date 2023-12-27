6 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم «نور شمس» في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

استُشهد 6 شبان في قصف من مسيَّرة إسرائيلية، فجر الأربعاء، على مخيم نور شمس في طولكرم، تخلل اقتحام قوات الاحتلال للمخيم ومدينة طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الاسعاف للمصابين المستشفى.

الشهداء الستة

والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عامًا)، وأحمد عبدالرحمن عيسى (19 عامًا)، وأدهم محمد فحماوي (23 عامًا)، ويزن أحمد وحيد فحماوي (23 عامًا)، وفارس حسام فحماوي (29 عامًا)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عامًا)، وأصيب شاب (24 عاماً) بجروح خطيرة بالرأس وصفت حالته بالحرجة.

وقال الهلال الأحمر إنه بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطيرة من مخيم نور شمس بطولكرم ليرتفع عدد الاصابات إلى أربعة.

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وقال نقيب الأطباء في طولكرم رضوان بليبلة إن جنديًا من جيش الاحتلال طعن أحد المصابين داخل مركبة الإسعاف، لافتًا إلى إصابات أخرى جرى التعدي عليها بالضرب بأعقاب البنادق والركلات واللكمات والتهديد بقتلهم من قبل الجنود، وعدم السماح لهم بالوصول للمستشفى.

مسيَّرة إسرائيلية تقصف منطقة المحجر

وذكرت مصادر محلية أن مسيَّرة إسرائيلية قصفت منطقة المحجر في مخيم نور شمس، ما أدى استشهاد 6 شبان، وإصابة آخر على الأقل. وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء قصفت قوات الاحتلال باستخدام مسيرة درون منطقة المحجر، ومنعت طواقم الإسعاف من نقل الإصابات.

في السياق ذاته، قصفت قوات الاحتلال منزلًا مهجورًا في منطقة إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا شرق طولكرم والمقابل لمخيم نور شمس، في الوقت الذي أطلقت الأعيرة النارية بشكل كثيف على مركبة كانت متوقفة بالقرب من المنزل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة إسعاف «الشفاء» التي قدمت إلى المكان لتفقُّد إن كان هناك إصابات، وأجبرت ضابط الإسعاف على دخول المنزل لتفتيشه قبل الإفراج عنه.

كما استخدمت قذائف «الأنيرجا» في قصف المنطقة، وجرفت عددًا من مرافق البنى التحتية باستخدام جرافاتها العسكرية، وانتشرت القناصة فوق أسطح المنازل، فيما لا تزال تعزيزات عسكرية تتجه إلى داخل المدينة.