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تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 01:41 صباحا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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تلقى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن لبحث أحدث التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة الحالية لتهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق وكالة الأنباء القطرية.

ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل وحماس في الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر نوفمبر تشرين الثاني وأطلقت حماس خلالها سراح 110 من النساء والأطفال والأجانب مقابل إطلاق سراح 240 من النساء وصغار السن الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

شهداء في غزة
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين، في قصف إسرائيلي متواصل على عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ(81) من العدوان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات كثيفة وعنيفة على عدة مناطق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما ارتقت شهيدة وأصيب عدد آخر من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا غرب خان يونس.

وارتقى ثلاثة شهداء وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات جنوب قطاع غزة. وكانت مصادر طبية، قد أفادت اليوم باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عن استشهاد نحو 21 ألف مواطن، وإصابة نحو 54 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

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