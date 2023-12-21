مالي تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على أعمال «غير ودية»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة خارجية مالي أن باماكو استدعت السفير الجزائري لإبلاغه احتجاجا شديدا من جانب السلطات المالية على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي، وفقا للبيان الذى أصدرته.

وحذر البيان الذى نقلت عنه وكالة «فرانس برس» من أن «الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي، ستفسد العلاقات الجيدة التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.

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وأشارت الوزارة إلى أن مالي تأخذ على الجزائر عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.

وقالت خارجية مالي إن باماكو تعتبر أن «هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي»، داعية الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي.

الجزائر تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي

والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد «اتفاق الجزائر» الذي تم توقيعه في 2015، بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.

واستأنفت منذ نهاية أغسطس هذه الجماعات عملياتها العسكرية ضد جيش مالي في شمال البلاد، بعد سماني سنوات من الهدوء.

ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات، التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ أن استولى على السلطة في 2020.