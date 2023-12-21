  • Alwasat News
Atwasat

مالي تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على أعمال «غير ودية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 09:06 صباحا
مالي تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على أعمال «غير ودية»
وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب. (أ ف ب)
alwasat radio

أكدت وزارة خارجية مالي أن باماكو استدعت السفير الجزائري لإبلاغه احتجاجا شديدا من جانب السلطات المالية على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي، وفقا للبيان الذى أصدرته.

وحذر البيان الذى نقلت عنه وكالة «فرانس برس» من أن «الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي، ستفسد العلاقات الجيدة التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية.

الجزائر تعين سفيرا جديدا لدى إسبانيا بعد أشهر من الخلاف
الجزائر تلغي الاحتفال بذكرى ثورة التحرير تضامنًا مع فلسطين

وأشارت الوزارة إلى أن مالي تأخذ على الجزائر عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية.

وقالت خارجية مالي إن باماكو تعتبر أن «هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي»، داعية الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي.

الجزائر تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد «اتفاق الجزائر» الذي تم توقيعه في 2015، بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.

واستأنفت منذ نهاية أغسطس هذه الجماعات عملياتها العسكرية ضد جيش مالي في شمال البلاد، بعد سماني سنوات من الهدوء.

ويتنافس المتحاربون من أجل السيطرة على الأراضي والمعسكرات، التي أخلتها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2013 في هذا البلد، والتي طردها الجيش منذ أن استولى على السلطة في 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي

فريق طبي مصري يجري 11 جراحة قلب مفتوح للأطفال في بنغازي
الهلال يتعثر أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الكونفدرالية

الهلال يتعثر أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الكونفدرالية
أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

أبوسليم يضرب سوار الغيني بهدفين دون رد ويضع قدما في ربع نهائي الكونفدرالية للمرة...
تكريم مصباح العروسي الرئيس الأسبق لنادي الأهلي طرابلس

تكريم مصباح العروسي الرئيس الأسبق لنادي الأهلي طرابلس
مدرب النصر يتعرض لوعكة صحية ويغادر لتونس للعلاج

مدرب النصر يتعرض لوعكة صحية ويغادر لتونس للعلاج
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد
الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمت واشنطن اليمن

الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمت واشنطن ...
متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

متحور جديد يرفع الإصابات بـ«كورونا» في الولايات المتحدة
«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة

«تحقيقات»: أثريات الدم.. قصة الضياع والعودة
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟

هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة

موسيقى وألعاب لتخفيف وطأة الحرب على أطفال غزة
«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما هو مستقبل الدينار الليبي؟
«ملعب الوسط»: عبدالله عبدالرحيم يكشف أسباب تألقه مع الأخضر

«ملعب الوسط»: عبدالله عبدالرحيم يكشف أسباب تألقه مع الأخضر
«ملعب الوسط»: كيف تفوق الأهلي طرابلس على المدينة وهل طارق جرايا مدرب داهية؟

«ملعب الوسط»: كيف تفوق الأهلي طرابلس على المدينة وهل طارق جرايا مدرب داهية؟
«ستاربكس» تدفع فاتورة حرب غزة: المحتجون تأثروا بـالـ«سوشيال ميديا»

«ستاربكس» تدفع فاتورة حرب غزة: المحتجون تأثروا بـالـ«سوشيال ميديا»
«في التسعين»: سرد هام لأزمة الكرة الليبية

«في التسعين»: سرد هام لأزمة الكرة الليبية
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للتضامن الإنساني 20 ديسمبر

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للتضامن الإنساني 20 ديسمبر
ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها

ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس الإسرائيلي: قوى إقليمية ستحدد مستقبل غزة والحديث عن حل الدولتين «سابق لأوانه»
الرئيس الإسرائيلي: قوى إقليمية ستحدد مستقبل غزة والحديث عن حل ...
شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
نتانياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل «القضاء» على حماس
نتانياهو: لا وقف لإطلاق النار في غزة قبل «القضاء» على حماس
البيت الأبيض: المحادثات حول هدنة جديدة في غزة «جادة للغاية»
البيت الأبيض: المحادثات حول هدنة جديدة في غزة «جادة للغاية»
الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمت واشنطن اليمن
الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان...
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة
استشهاد 3 صحفيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة...
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة ......
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية للاحتلال في يومين
«شاهد»: القسام تقتل 40 جنديًا إسرائيليا وتدمر 44 آلية ......
استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
استشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على ......
المزيد
مالي تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على أعمال «غير ودية»
مالي تستدعي السفير الجزائري احتجاجا على أعمال «غير ودية»...
غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة وانقطاع الاتصالات لليوم الثاني على التوالي
غارات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة وانقطاع الاتصالات لليوم ......
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 20 ألف شهيد...
الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا هاجمت واشنطن اليمن
الحوثي في رسالة تهديد قوية للأميركيين: لن نقف مكتوفي الأيدي ......
البيت الأبيض: المحادثات حول هدنة جديدة في غزة «جادة للغاية»
البيت الأبيض: المحادثات حول هدنة جديدة في غزة «جادة للغاية»...
المزيد