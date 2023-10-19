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الجزائر تلغي الاحتفال بذكرى ثورة التحرير تضامنًا مع فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 أكتوبر 2023, 07:58 مساء
الجزائر تلغي الاحتفال بذكرى ثورة التحرير تضامنًا مع فلسطين
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. (أرشيفية: الرئاسة الجزائرية)
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طلبت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، من جميع سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج إلغاء جميع التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات بذكرى ثورة التحرير أول نوفمبر، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، تضامنًا مع فلسطين.

وجاء في بيان للوزارة: «بأمر من رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، طلبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية بالخارج إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر المجيدة لهذه السنة وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى».

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وأضاف البيان أن هذا القرار جاء من رئيس الجمهورية «تعبيرًا عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذين يواجهون عدوانًا غاصبًا ووابلًا من الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم من قبل المحتل الصهيوني».

والأول من نوفمبر هو اليوم الوطني الجزائري ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي عام 1954. ويتذكر الجزائريون في هذا اليوم حربًا طويلة انتهت بإعلان استقلال البلاد في الخامس من يوليو عام 1962 وقيام الجمهورية الجزائرية في 25 سبتمبر من العام نفسه.

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