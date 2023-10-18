الجزائر تعلّق منافسات كرة القدم تضامناً مع فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعليق كامل منافساته الكروية حتى إشعار آخر، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

الجزائر تستضيف مباريات منتخب فلسطين

وأعلنت الجزائر، الأحد الماضي، أنها مستعدة لاستضافة كل المباريات الرسمية وغير الرسمية للمنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم في إطار استعداداته لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وتغطية كل النفقات المتعلقة بهذه الفعاليات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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في المقابل، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني. كما أعلن النادي الأهلي المصري، عبر موقعه الرسمي، الحداد على أرواح الإخوة الشهداء في فلسطين.