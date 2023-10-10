منتخب فلسطين ينسحب من ودية ماليزيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم اليوم، الثلاثاء، أن المنتخب الفلسطيني انسحب من بطولة في ماليزيا على خلفية الأحداث السياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط منذ الأيام الأولى من انطلاق عملية «طوفان الأقصى».

وكان من المقرر مشاركة المنتخب الفلسطيني في كأس مرديكا، وهى بطولة دولية ودية تقام في ماليزيا خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، إلى جانب الهند وطاجيكستان وماليزيا المضيفة.

- الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات «كوفيد»

- «بي إن سبورت» تحصل على حقوق بث دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي

وقال الاتحاد الماليزي: «اضطر المنتخب الفلسطيني للانسحاب من المشاركة في النسخة الـ42 من البطولة، لأنه لم يتمكن من السفر إلى كوالالمبور بسبب الوضع المتوتر بالبلاد في الوقت الحالي»، حسب وكالة «رويترز».

بينما سيخوض منتخب فلسطين مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 أمام لبنان وأستراليا الشهر المقبل، بعدما تأهل إلى نسخة العام المقبل من كأس آسيا في قطر، التي ستقام في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.