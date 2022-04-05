«بي إن سبورت» تحصل على حقوق بث دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومجموعة (بي إن/BeIn) للإعلام، على توسيع اتفاقية الحقوق الإعلامية بين الطرفين عبر قنوات (بي إن) الرياضية الرائدة، في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2022، لتتضمن حقوق بث دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وتمنح الاتفاقية قنوات (بي إن) الرياضية حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء العراق وإيران والإمارات والسعودية، حيث تشتمل هذه الاتفاقية حقوق البث الحصري في كل من الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وسوريا وتونس واليمن.

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حقوق بث غير حصرية

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قنوات بي إن الرياضية تمتلك حقوق بث غير حصرية في كل من تشاد وجيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن جرى الإعلان سابقا عن حصول بي إن على حقوق بث آخر 12 مباراة متبقية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم، إلى 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

4 قنوات جديدة

وسوف تواصل قنوات بي إن الرياضية عرض مباريات الحقوق الجديدة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر قنواتها الأربع الجديدة التي جرى إطلاقها لعرض بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي قناة بي إن الرياضية AFC التي تبث 24 ساعة يوميا إلى جانب وقناة بي إن الرياضية 1 AFC وقناة بي إن الرياضية 2 AFC وقناة بي إن الرياضية 3 AFC، وسيتم من خلالها عرض عدة مباريات في ذات التوقيت، وسوف يترافق بث المباريات مع استوديو تحليلي بمشاركة فريق مميز من المحللين في القناة، وباستخدام مرافق عالية المستوى.