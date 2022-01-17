تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2022، التي أُجريت الإثنين، في كوالالمبور، عن مواجهة مرتقبة بين الهلال السعودي حامل اللقب، في المجموعة الأولى، رفقة الريان القطري، والاستقلال الطاجيكي، والفائز من الدور التمهيدي 3.

قرعة دور المجموعات

الغرب

- المجموعة الأولى: الهلال (السعودية)، الريان (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، الفائز من الدور التمهيدي 3.

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- المجموعة الثانية: الجزيرة (الإمارات)، الشباب (السعودية)، مومباي (الهند)، القوة الجوية (العراق).

- المجموعة الثالثة: فولاد خوزستان (إيران)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، آهال (تركمانستان)، الغرافة (قطر).

- المجموعة الرابعة: الدحيل (قطر)، سيباهان (إيران)، باختاكور (أوزبكستان)، الفائز من الدور التمهيدي 1.

- المجموعة الخامسة: السد (قطر)، الفيصلي (السعودية)، الوحدات (الأردن)، الفائز من الدور التمهيدي 2.

الشرق

- المجموعة السادسة: شاندونغ تايشان (الصين)، أوراوا ريد دياموندز (اليابان)، ليون سيتي (سنغافورة)، الفائز من الدور التمهيدي 4.

- المجموعة السابعة: باثوم يونايتد (تايلاند)، جيونام دراغونز (كوريا الجنوبية)، يونايتد سيتي (الفلبين)، ملبورن سيتي (أستراليا).

- المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، هوانغ آنه جيا لاي (فيتنام)، الفائز من الدور التمهيدي 1.

- المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتال (اليابان)، جوانجزهو (الصين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، الفائز من الدور التمهيدي 3.

- المجموعة العاشرة: شنغهاي بورت (الصين)، تشيانغراي يونايتد (تايلاند)، كيتشي (هونغ كونغ)، الفائز من الدور التمهيدي 2.