مونديال الأندية: تشيلسي في طريق الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي.. الأهلي المصري يواجه مونتيري

كأس العالم للأندية. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، قرعة بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة بين 3 إلى 12 فبراير المقبل، وشهدت مواجهات قوية للفرق العربية المشاركة في البطولة.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 3 أندية عربية هي الهلال السعودي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا والجزيرة بطل الدوري الإماراتي. ويشارك تشيلسي بطل أوروبا بجانب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف بجانب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وتنطلق البطولة بمواجهة بين الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح المونديال.

ويلعب الأهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي في الدور الثاني لمونديال الأندية بينما يلتقي الهلال السعودي الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند في نفس المرحلة.

وفي حالة فوز الأهلي المصري على مونتيري سيواجه بالميراس البرازيلي بينما يلعب تشيلسي مع المتأهل من مواجهة الهلال مع الفائز من لقاء الجزيرة وأوكلاند.