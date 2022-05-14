الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بسبب تداعيات «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتذرت الصين عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات «كوفيد-19»، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري السبت.

وقال الاتحاد القاري، في بيان «بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، قام الأخير بإعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023»، بحسب وكالة «فرانس برس».

واختيرت الصين من أجل الاستضافة في 5 يونيو 2019، خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية في باريس، وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023.