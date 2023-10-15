الجزائر تستضيف مباريات المنتخب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الجزائر سوف تستضيف مباراة منتخب فلسطين مع ضيفه منتخب أستراليا في الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

الجزائر تتحمل تكاليف نفقات المنتخب الفلسطيني

وأصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانًا صحفيًا نشره على موقعه الرسمي اليوم الأحد: «تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وبناء على طلب من جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قرَّرت الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، مع التكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية»، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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يذكر أن الرجوب كشف أمس السبت في برنامج لإذاعة «الجزائر الدولية» عزم الاتحاد الفلسطيني التقدم بطلب لنظيره الجزائري من أجل استضافة مباريات منتخب فلسطين المعروف باسم «الفدائي» معربًا عن أمله في أن يوافق الاتحادان الدولي والآسيوي على هذا الطلب.