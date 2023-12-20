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«بوليتيكو»: مقترح إسرائيلي جديد للهدنة مقابل الإفراج عن 40 رهينة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 12:13 مساء
«بوليتيكو»: مقترح إسرائيلي جديد للهدنة مقابل الإفراج عن 40 رهينة
صورة من مقطع مصور لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في غزة. (الإنترنت)
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نقلت جريدة «بوليتيكو» الأميركية عن مصادر بواشنطن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قدمت مقترحا للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق 40 رهينة لدى حركة «حماس» في قطاع غزة، مقابل وقف العمليات القتالية لمدة أسبوع.

وذكرت، مساء الثلاثاء، أن المقترح يعقب جولة من المباحثات أجراها مسؤولون أميركيون وقطريون وإسرائيليون، حيث التقى مدير وكالة المخابرات المركزية، بيل بيرنز، ورئيس الموساد، ديفيد بارنياع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في وارسو، الإثنين، لبحث إمكان التوصل إلى صفقة رهائن جديدة. وقدمت «إسرائيل» الاتفاق عبر قطر.

ويدعو المقترح إلى وقف موقت في العماليات القتالية لمدة تصل إلى أسبوع مقابل إطلاق 40 رهينة إسرائيلي، بينهم نساء وأطفال ومن يحتاجون إلى رعاية طبية، إضافة إلى السماح لدخول مزيد المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد مصدر أميركي لـ«بوليتيكو» أن المباحثات حول هذا المقترح جارية، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق رسمي.

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وجرى إطلاق أكثر من مئة رهينة إسرائيلي خلال فترة هدنة استمرت أسبوعا، نهاية نوفمبر الماضي، بينهم مواطنون أميركيون.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إن «الإدارة تعتقد أن هناك ثمانية رهائن أميركيين في غزة. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت حماس تحتجزهم جميعًا».
 

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