الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة نرويجية في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الحوثيون أنهم استهدفوا، اليوم الإثنين، سفينتين «لهما ارتباط بالكيان الصهيوني» في البحر الأحمر، إحداهما هي «سوان أتلانتيك» المملوكة لشركة نرويجية.

وجاء في بيان صادر عن «القوات المسلحة اليمنية» التابعة للحوثيين، أنها «نفذت عملية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة سوان أتلانتيك، محملة بالنفط، والأخرى سفينة إم إس سي كلارا، تحمل حاويات وقد جرى استهدافهما بطائرتين بحريتين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، قالت شركة «كيميكال تانكرز» النرويجية، المالكة لناقلة الكيماويات «سوان أتلانتيك»، إن الناقلة أصيبت بـ«جسم» غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، الإثنين، دون أن يسفر الحادث عن إصابة أحد من أفراد الطاقم.

- إصابة ناقلة كيماويات تابعة لشركة نرويجية بـ«جسم» في هجوم بالبحر الأحمر

فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حادث وقع بالقرب من مضيق باب المندب، على بعد 30 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء المخا اليمني، بحسب قناة «الحرة».

وأوضحت الهيئة في مذكرة إرشادية، نقلتها وكالة «رويترز»، أن «انفجارا محتملا وقع في المياه، على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن».