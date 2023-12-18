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إصابة ناقلة كيماويات تابعة لشركة نرويجية بـ«جسم» في هجوم بالبحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 02:50 مساء
إصابة ناقلة كيماويات تابعة لشركة نرويجية بـ«جسم» في هجوم بالبحر الأحمر
سفينة محتجزة من الحوثيين قرب شواطئ اليمن. (الحرة)
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قالت شركة «كيميكال تانكرز» النرويجية، المالكة لناقلة الكيماويات «سوان أتلانتيك»، إن الناقلة أصيبت بـ«جسم» غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، الإثنين، دون أن يسفر الحادث عن إصابة أحد من أفراد الطاقم.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرا عن حادث وقع بالقرب من مضيق باب المندب، على بعد 30 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء المخا اليمني، بحسب قناة «الحرة».

وأوضحت الهيئة في مذكرة إرشادية، نقلتها وكالة «رويترز»، أن «انفجارا محتملا وقع في المياه، على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن».

وعلى صعيد متصل، قالت الهيئة في مذكرة، في وقت لاحق الإثنين، إنها تلقت تقريرا عن «حادث على بعد 63 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من جيبوتي».

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وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون في اليمن، منع أي سفينة تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي من العبور في البحر الأحمر، طالما استمر العدوان على غزة، كما هاجموا سفنا في مسارات الشحن في البحر الأحمر، وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ صوب كيان الاحتلال.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، إنها تلقت تقريرا عن حادث وقع بالقرب من مضيق باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء المخا اليمني.

وكانت شركتا «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ-لويد» الألمانية للنقل البحري، قد أعلنتا، الجمعة، تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، في استمرت الهجمات التي ينفذها الحوثيون.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجيا للنقل البحري إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا وتمر عبره 40% من التجارة الدولية.

منع السفن المتجهة إلى الموانئ «الإسرائيلية» من الإبحار
ونقلت قناة «الحرة» عن مصادر متعددة، قولهم، الأحد، إن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يستعد لإطلاق مبادرة جديدة لتأمين وحماية الملاحة الدولية من الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون.

وأسقطت سفن حربية أميركية وفرنسية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ ومسيّرات عدة.

والجمعة، قال الحوثيون إنه «لن يتم استهداف السفن قبالة اليمن إذا استجابت لتوجيهاتهم»، لكن السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية «ستمنع من الإبحار في البحر العربي والبحر الأحمر حتى دخول الغذاء والدواء التي يحتاج إليها إخواننا في غزة».

 

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