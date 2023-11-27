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هدنة الأربعة أيام في غزة تشارف على الانتهاء ومحادثات لتمديدها «يومين إلى أربعة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 10:40 صباحا
هدنة الأربعة أيام في غزة تشارف على الانتهاء ومحادثات لتمديدها «يومين إلى أربعة»
أسرى فلسطينيون أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي في رام الله وسط محتفلين بعودتهم، 26 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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دخلت الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير الاثنين، وسط محادثات جارية لتمديدها.

وقالت حركة حماس في بيان ليل الأحد الإثنين، إنها تسعى إلى «تمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة»، بهدف «زيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين»، كما ورد في اتفاق الهدنة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مصدر قريب من حماس للوكالة الفرنسية، الأحد، إن الحركة «أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى أربعة أيام».

وبدأت الهدنة الجمعة بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر، يفرج بموجبها عن خمسين رهينة إسرائيلية لدى حركة حماس، مقابل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 117 أسيرا فلسطينيا، وسط فرحة عارمة من ذويهم، فضلا عن 39 رهينة إسرائيلية بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في كيان الاحتلال.

ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج حركة المقاومة الفلسطينية عن عشر رهائن إضافيين كل يوم، مقابل إطلاق سراح مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وفق معادلة الرهينة الإسرائيلية مقابل ثلاث أسرى فلسطينيين.

من جانبه عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبته في تمديد الهدنة، وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك ترتيبات «للإفراج عن عشرة رهائن آخرين كل يوم، وهذه نعمة. لكني أخبرت الرئيس أيضا أننا سنعود بعد الاتفاق إلى هدفنا: القضاء على حماس والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد ما كان عليه» في السابق، وفق قوله.

في الضفة الغربية المحتلة، نقلت حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى المحررين إلى رام الله وبيتونيا، واستقبلتهم حشود كانت تلوح بأعلام فلسطين وحماس وسواها من الفصائل.

«حزين على شهدائنا وسعيد للانتصار»
في بيتونيا، قال الشاب يزن صباح الذي أطلق سراحه في إطار الهدنة إنه يشعر بسعادة وارتباك في آن، مضيفا «أنا حزين على شهدائنا وسعيد للانتصار الذي حققته مقاومتنا».

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، في استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، فضلا عن نحو سبعة آلاف مفقود حتى الآن، وذلك قبل إقرار الهدنة التي التقط بها أهل غزة أنفاسهم.

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وإذا كانت الهدنة قد أتاحت فترة هدوء وجيزة لسكان غزة، فإن الوضع الإنساني في القطاع يبقى «خطيرا» والاحتياجات «غير مسبوقة»، حسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

المساعدات تدخل قطاع غزة
ومنذ الجمعة، تمكنت 248 شاحنة محملة مساعدات من دخول القطاع، حسب الأمم المتحدة.

وقال الناطق باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، لوكالة «فرانس برس»، «علينا إرسال 200 شاحنة يوميا لمدة شهرين على الأقل لتلبية الاحتياجات»، مضيفا أنه «لا يوجد مياه شرب ولا طعام» في بعض المناطق.

في خان يونس (جنوب) قال الفلسطيني بلال دياب لـ«فرانس برس»، «يتحدثون عن إحضار مساعدات ووقود لكني في محطة الوقود منذ تسع ساعات وما زالت مغلقة».

وبينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلث الشمالي من قطاع غزة منطقة حرب، وأمر السكان بالمغادرة ومنع أي شخص من العودة خلال الهدنة، استغل آلاف النازحين من سكان غزة الهدنة لمحاولة العودة إلى ديارهم في الشمال.

وفي مدينة غزة التي تحولت إلى ساحة من الخراب سار سكان الأحد، وسط الغبار بين أكوام من الأنقاض والمباني المدمرة.

وتضرر أو دمر أكثر من نصف المساكن في القطاع بسبب الحرب، وفق الأمم المتحدة، فيما نزح 1,7 مليون من أصل 2,4 مليون نسمة.

وفرض الاحتلال على القطاع الخاضع أصلا لحصار منذ 2007، «حصارا كاملا» منذ التاسع من أكتوبر الماضي، وقطع عنه الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود.

في مستشفيات جنوب قطاع غزة، تُواصل قوافل من سيارات الإسعاف إجلاء المصابين من مستشفيات الشمال.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس أشرف القدرة في وقت سابق أنه «لا توجد سعة فيها (..) لاستيعاب من يتم نقلهم إليها»، مضيفا أنها تفتقد «لأي مقومات صحية لاستقبال المصابين».

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