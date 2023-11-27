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قيادي في «حماس»: جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 10:42 صباحا
قيادي في «حماس»: جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى مع إسرائيل
سيارة الصليب الأحمر تقل رهائن أفرجت عنهم حركة «حماس». (AP)
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أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» خليل الحية أن الحركة كانت معنية منذ اليوم الأول بإعادة المحتجزين من النساء والأطفال لذويهم، مضيفا لمصادر محلية، «نحن جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى، وحرصنا على الالتزام ببنود الصفقة لكن الاحتلال لم يلتزم بتنفيذ تعهداته».

وأشار الحية إلى أن «حماس» سعت لتأمين الإفراج عن المحتجزين، والتزمت بتسليم من علمت بأماكن وجودهم، موضحا «إن تمكنا من تأمين عدد إضافي من المحتجزين وتحديد أماكنهم سنبلغ الأطراف لتمديد الهدنة» حسب «روسيا اليوم».

تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا
وشدد الحية على أن الحركة تريد أن يتوقف «العدوان على الشعب الفلسطيني، وأن تدخل المساعدات لقطاع غزة»، مضيفا أنه «يترقب سماع تحديثات من الإخوة في القطاع في ما يتعلق بأعداد المحتجزين غدا».

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها أربعة أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيجري خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.

-«فرانس برس»: مصدر مقرب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة «بين يومين وأربعة أيام»
-الاحتلال الإسرئيلي يعلن وصول 13 أسيرة وأربعة آخرين في طريقهم

وسلمت حركة المقاومة الإسلامية حماس في اليوم الأول من الهدنة الإحتلال الإسرائيلي 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين من تايلاند، وفلبينيا واحدا، وأفرج الإحتلال الإسرائيلي بدوره عن 39 امرأة وطفلا من سجونها.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في اليوم الثاني، إطلاق 39 فلسطينيا مقابل إفراج حركة المقاومة الإسلامية حماس عن 13 رهينة إسرائيلية و4 رهائن تايلانديين.

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