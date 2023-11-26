  • Alwasat News
Atwasat

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 03:57 مساء
تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
اعتقال شاب فلسطيني من قبل قوات الاحتلال. (وفا)
alwasat radio

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

- الاحتلال يعتقل 46 مواطنا من الضفة بينهم عمال من غزة

وصعدت قوات الاحتلال من عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان والتي يرافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاعتداءات بالضرب المبرّح على عائلات المعتقلين، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

هدنة إنسانية وخروقات إسرائيلية
يأتي ذلك فيما بدأت هدنة إنسانية الجمعة تستمر أربعة أيام، بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس، والاحتلال الإسرائيلي، يجرى خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من النساء والأطفال، مقابل عدد من الرهائن في يد المقاومة الفلسطينية، فضلا عن إدخال شحنات المساعدات للقطاع المحاصر.

وخرقت قوات الاحتلال الاتفاق في أكثر من بند، لا سيما عدد الشاحنات التي ستصل إلى غزة وشمالي القطاع، ومعايير الإفراج عن الأسرى، وتحليق الطائرات في الأجواء، وإطلاق النار على المواطنين في بعض المناطق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة

كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش

وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»

رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»

«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة

آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان

أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان
صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)

صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)
تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا

تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا
راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»

راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»
برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني

برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني
هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني

هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني
عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها التعاقدية

عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها ...
شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع الكاميرون

شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع ...
«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي
شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع «الأسود»

شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المقاومة الفلسطينية تفرج عن دفعة محتجزين ثانية وإطلاق أسرى من سجون الاحتلال
المقاومة الفلسطينية تفرج عن دفعة محتجزين ثانية وإطلاق أسرى من ...
استشهاد 6 فلسطينيين بالضفة الغربية خلال اقتحامات للاحتلال
استشهاد 6 فلسطينيين بالضفة الغربية خلال اقتحامات للاحتلال
مقابل 39 أسيرا فلسطينيا.. الاحتلال يتلقى قائمة بأسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم الأحد
مقابل 39 أسيرا فلسطينيا.. الاحتلال يتلقى قائمة بأسماء الرهائن ...
كتائب القسام تعلن استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في العدوان على غزة
كتائب القسام تعلن استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في العدوان ...
في خرق جديد للهدنة.. استشهاد مزارع وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة
في خرق جديد للهدنة.. استشهاد مزارع وإصابة آخر برصاص الاحتلال في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة...
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
أكثر من 20 قتيلا جراء سقوط قذائف في سوق شعبية بالخرطوم
أكثر من 20 قتيلا جراء سقوط قذائف في سوق شعبية بالخرطوم...
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن ......
المزيد
تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان ......
مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة
مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف ......
مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار الصناعية»
مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة ......
في خرق جديد للهدنة.. استشهاد مزارع وإصابة آخر برصاص الاحتلال في غزة
في خرق جديد للهدنة.. استشهاد مزارع وإصابة آخر برصاص الاحتلال......
كتائب القسام تعلن استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في العدوان على غزة
كتائب القسام تعلن استشهاد أربعة من قادتها العسكريين في ......
المزيد