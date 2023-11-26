تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

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وصعدت قوات الاحتلال من عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان والتي يرافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاعتداءات بالضرب المبرّح على عائلات المعتقلين، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

هدنة إنسانية وخروقات إسرائيلية

يأتي ذلك فيما بدأت هدنة إنسانية الجمعة تستمر أربعة أيام، بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس، والاحتلال الإسرائيلي، يجرى خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من النساء والأطفال، مقابل عدد من الرهائن في يد المقاومة الفلسطينية، فضلا عن إدخال شحنات المساعدات للقطاع المحاصر.

وخرقت قوات الاحتلال الاتفاق في أكثر من بند، لا سيما عدد الشاحنات التي ستصل إلى غزة وشمالي القطاع، ومعايير الإفراج عن الأسرى، وتحليق الطائرات في الأجواء، وإطلاق النار على المواطنين في بعض المناطق.