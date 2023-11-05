الاحتلال يعتقل 46 مواطنا من الضفة بينهم عمال من غزة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 46 مواطنا من الضفة، بينهم عمال من قطاع غزة.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا، ومن الخليل، جرى اعتقال 14 فلسطينيا، بينهم 10 عمال من قطاع غزة، منهم الأسير المحرر إبراهيم رامي الزعاقيق (20 عاما) من بلدة بيت أمر، كما اعتقلت 10 من عمال القطاع خلال اقتحام بلدة نوبا غربًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ومن طولكرم، اعتقلت تلك قوات الاحتلال الشابين مهتدي عصام راجح (18 عاما)، وريان سميح عبيد (18 عاما)، من ضاحية شويكة شمالا، ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد محمود طقاطقة (36 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبًا.

اعتقالات في طوباس وجنين ونابلس والقدس

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال محمد كامل عوايصة (25 عاماً) من وادي الفارعة جنوبًا.

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ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين، كذلك اعتقلت 4 من نابلس، منهم الأسير المحرر عادل سعادة صباح من بلدة عوريف، أثناء مروره قرب مستعمرة «آرئيل».

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ الصياد من بلدة الطور شرقًا.