الاحتلال يعتقل 41 فلسطينيا في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 41 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال حملة اعتقالات واسعة.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة أردنية، والجرحى عبد سوالمة، وعز الدين الرمحي، من مخيم بلاطة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 26 مواطنا، مع إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين.

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ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إلياس جريس البندك، وسالم محمد يونس.

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ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وفي رام الله، اعتقلت المواطن جميل عجاج، ونجليه هيثم وجهاد، من قرية دير جرير، شرقا، والمواطن بدر عبد الحليم خواجا، من بلدة نعلين غرب رام الله.