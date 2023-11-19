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15 شهيدا في مخيم النصيرات بغزة.. والبيت الأبيض ينفي التوصل لاتفاق بين الاحتلال والمقاومة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 08:17 صباحا
15 شهيدا في مخيم النصيرات بغزة.. والبيت الأبيض ينفي التوصل لاتفاق بين الاحتلال والمقاومة
متظاهرون في باريس يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة خلف لافتة كتب عليها «تحيا مقاومة الشعب الفلسطيني»، 18 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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استشهد 15 فلسطينيا، فجر اليوم الأحد، بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة، فيما نفى البيت الأبيض معلومات عن وجود اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية من شأنه إتاحة الإفراج عن عشرات النساء والأطفال المحتجزين رهائن بقطاع غزة في مقابل وقف القتال لخمسة أيام.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 13 فلسطينيا بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما أعلن عن استشهاد سيدة وطفلتها وإصابة عدد آخر، بعد قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

ماذا قال مجلس الأمن القومي عن اتفاق الاتفاق؟
من جهتها، وردا على تقرير لجريدة «واشنطن بوست» الأميركية حول اتفاق مبدئي قالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون عبر منصة إكس «لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد توصلا إلى اتفاق».

وفي وقت سابق نقلت «واشنطن بوست» عن «مصادر مطلعة» أن «إسرائيل» والمقاومة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بوساطة أميركية من شأنه إطلاق سراح عشرات المدنيين المحتجزين بغزة في مقابل وقف الأعمال القتالية مدة خمسة أيام. وذكرت الصحيفة أن إطلاق سراح الرهائن قد يبدأ في غضون أيام ويؤدي إلى أول توقف في النزاع الحالي بغزة، في حال جرى الالتزام بالاتفاق التفصيلي الواقع في ست صفحات.

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