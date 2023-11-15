مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس الأمن، منذ قليل، على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة.

وصدر القرار بتأييد ١٢ صوتا، وامتناع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا عن التصويت. ويدعو مشروع القرار إلى هدن عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة بعدد كاف من الأيام، للسماح بوصول المساعدات.

وتضمنت مسودة القرار: «فترات التوقف يجب أن تكون لعدد كاف من الأيام من أجل فتح ممرات إنسانية، وتمكين موظفي الأمم المتحدة والصليب الأحمر وغيرهم من الوصول دون عوائق، لتقديم إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للمحتاجين، وكذلك لإصلاح البنى التحتية الأساسية، وتمكين جهود الإنقاذ العاجلة».

تسريع تدفق المساعدات إلى قطاع غزة

في سياق متصل، دعا وزيران من بريطانيا وأيرلندا إلى تسريع تدفق المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال زيارتين منفصلتين للعاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء.

وعبرت شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة منذ 21 أكتوبر، لكن عمال الإغاثة يقولون إن الكمية التي دخلت إلى القطاع لا تمثل سوى جزء صغير مما هو مطلوب.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية وأفريقيا، أندرو ميتشل: «نحن بحاجة إلى تسريع ذلك. نحن بحاجة إلى محاولة التأكد من أننا قادرون على تحقيق تدفق أفضل بكثير للمؤن الحيوية هناك، حتى نتمكن من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها»، مؤكدا أن الوقود يمثل أولوية حالية.