مالك عقار: الوضع في السودان يحتم تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة.. «خريطة طريق لإنهاء الأزمة»

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي مساء اليوم الثلاثاء، إن الوضع في السودان يجعل تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة «أمرًا ضروريًا». وأضاف «عقار»، أن تعدد مبادرات السلام «له مردود سلبي».

وطرح عقار خارطة طريق تبدأ بالتوصل لوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع، وتشمل حوارًا بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات، بحسب «رويترز».

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن أولويات الفترة المقبلة تبدأ بتنفيذ خارطة الطريق لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات لجميع أنحاء السودان والتواصل مع الأطراف كافة ومنع انتشار الحرب لباقي أطراف السودان. وأضاف أن الوضع يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة، وإن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.

اعتذار عن الفشل في تأسيس الدولة السودانية

واعتذر عقار للشعب السوداني عن الفشل في تأسيس الدولة السودانية مؤكدًا التزامه ببذل كل الجهود لإيقاف الحرب. وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن خارطة الطريق ستعمل أيضًا على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة، مؤكدًا في رسالة وجهها لقوات الدعم السريع أنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة.

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وأكد أنه لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر، داعيًا الإسلاميين إلى مراجعة تجربتهم خلال الثلاثين عامًا الماضية، واصفًا تلك التجربة بالبضاعة المنتهية الصلاحية.