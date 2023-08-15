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هيئات إغاثة: لا عذر للمجتمع الدولي للتأخر في مساعدة السودان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 02:19 مساء
هيئات إغاثة: لا عذر للمجتمع الدولي للتأخر في مساعدة السودان
القوات المسلحة السودانية تحتفل بعيد الجيش في ولاية القضارف بشرق السودان بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، 14 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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أكد مسؤولو هيئات إغاثية كبرى الثلاثاء، أن «المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر» لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر بين الجيش وقوات التدخل السريع منذ أربعة أشهر.

وقال هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم رؤساء هيئات تابعة للأمم المتحدة وأخرى خيرية مثل «سايف ذا تشيلدرن» و«كير» إن «نداءاتنا الإنسانية يمكن أن تساعد حوالي 19 مليون شخص في السودان والدول المجاورة. ومع ذلك، تم تمويل النداءين اللذين أطلقناهما بنسبة تزيد قليلًا عن 27%. هناك حاجة لتغيير هذا الوضع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وحث الموقعون على النداء أيضًا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي أدخلت البلاد في حرب أهلية بأن تتوقف «فورًا» عن القتال، مؤكدين أن العديد من الانتهاكات التي ارتكبها طرفا القتال تصل إلى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

وذكَّر الموقعون بأن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، وأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وما زالوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في دول الجوار.

«وضع لا يمكن السيطرة عليه»
ونبهوا إلى أن «الوقت ينفد ليزرع الفلاحون المحاصيل التي سيحصلون منها على غذائهم وغذاء جيرانهم. الإمدادات الطبية نادرة. الحالة تتجه نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه».

لكنهم وعدوا بمواصلة «الضغط من أجل الوصول إلى جميع الأشخاص وفي جميع مناطق السودان لتقديم الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية لهم».

ويدور القتال منذ 15 أبريل بين الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو.

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