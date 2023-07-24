الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات قادمة من سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الجيش الأردني، الإثنين، إنه أسقط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة دخلت منطقة واقعة على حدوده الشمالية، قادمة من سورية، في ثالث حادث من نوعه خلال أسابيع.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: «قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية». وأضاف أنه تبين بعد إسقاط الطائرة أنها تحمل كيلو جرامين من مادة الكريستال، بحسب «رويترز».

يأتي الحادث بعد يوم من اجتماع قادة الجيش والأمن من الأردن وسورية، لمناقشة سبل الحد من مشكلة عمليات التهريب المتفاقمة. وعلى الرغم من التعهدات التي قطعتها دمشق على نفسها، يقول الأردن إنه لم ير أي محاولة حقيقية لتضييق الخناق على تجارة المخدرات.

القبض على عصابات التهريب

ويلقي الأردن بالمسؤولية على فصائل موالية لإيران في تهريب المخدرات عبر حدوده باتجاه دول الخليج. ويؤكد الأردن أن هذه الفصائل تحميها وحدات داخل الجيش السوري.

بينما تقول دمشق إنها تبذل قصارى جهدها، لكبح عمليات التهريب، وإنها تواصل القبض على عصابات التهريب في جنوب البلاد. وتنفي سورية تواطؤ فصائل تدعمها إيران، ولها صلات بالجيش وقوات الأمن.

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وتشير واشنطن ومسؤولون غربيون في مجال مكافحة المخدرات إلى أن سورية، التي مزقتها الحرب، أصبحت الموقع الرئيسي في المنطقة لتجارة المخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات، وأن الأردن يمثل طريقا رئيسيا لنقل الأمفيتامين، المعروف باسم الكبتاغون، من سورية إلى دول الخليج الغنية بالنفط.