غرق 6 مهاجرين قبالة ساحل شمال المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

غرق ستة مهاجرين الجمعة خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا من ساحل الناظور في شمال المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية أمس السبت.

وقالت السلطات إن نحو 54 مهاجرًا غير نظامي، بينهم مواطن تونسي، حاولوا السباحة للوصول إلى قارب الهجرة من شاطئ القالات في بلدة إعزانن قرب مدينة الناظور الواقعة قبالة إسبانيا، بحسب «فرانس برس».

وأضاف المصدر نفسه أن الظروف الجوية السيئة في البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع الأمواج، وعجز المهرب عن المناورة بعد جنوح مركبه نحو صخور، أسفر عن غرق ستة مهاجرين، فيما تمكن 48 آخرون من العودة إلى الشاطئ.

فتح تحقيق في الوقائع

وقدم الدرك والحماية المدنية، برفقة فرق طبية، الإسعافات الأولية للناجين وانتشلوا الجثث. وفتحت السلطات تحقيقًا في الوقائع. وبحسب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، فإن المهاجرين الستة المتوفين هم مغاربة، فيما لم تؤكد السلطات جنسية الضحايا.

على صعيد متصل، وصلت مجموعة أخرى من المهاجرين مكونة من 40 شابًا من الناظور، الساحل الإسباني السبت، حسبما ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيسبوك.

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غالبًا ما تكون الهجرة من السواحل الشمالية للمغرب على متن قوارب مطاطة عالية السرعة تُستخدم أيضًا في تهريب المخدرات. كما يبحر المهاجرون في قوارب متداعية وقوارب كاياك وزوارق وزلاجات نفاثة وحتى سباحة.

إنقاذ 900 مهاجر غير نظامي

تزايدت محاولات الهجرة من سواحل شمال غرب أفريقيا وسواحل المغرب والصحراء الغربية إلى أوروبا منذ بداية يونيو.

وأعلنت البحرية المغربية هذا الأسبوع أنها أنقذت نحو 900 مهاجر غير نظامي خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو، معظمهم من دول في جنوب الصحراء. وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب هجرة في المياه المغربية والإسبانية والدولية.

من جهتها، قالت السلطات المغربية إنها أحبطت 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023.