السيسي يتبادل مع تبون وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

تبادل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين اليوم الإثنين، بحسب بيان للناطق باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي.

- السيسي وتبون يؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة

وقال فهمي إن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين.

يذكر أن مصر والجزائر تظهران اهتماما بالأزمة الليبية، حيث سبق أن اتفق الزعيمين على ضرورة الدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال أقرب وقت.