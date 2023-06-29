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عراقيون يقتحمون سفارة السويد ويحرقون أعلام قوس قزح ردا على حرق القرآن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 07:47 مساء
عراقيون يقتحمون سفارة السويد ويحرقون أعلام قوس قزح ردا على حرق القرآن
قوات الأمن العراقية أمام مدخل السفارة السويدية في بغداد بعدما اقتحمها متظاهرون يحتجون على إحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم في 29 يونيو 2023 (أ ف ب)
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اقتحم عشرات المتظاهرين العراقيين، اليوم الخميس، مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم، بحسب ما أفاد مصور وكالة «فرانس برس».

بقي المتظاهرون المناصرون لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن، وفق المصور. وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إنها «على علم بالأحداث وأن موظفي سفارتها سالمون»، بحسب وكالة «فرانس برس».

دعوات للتظاهر في العراق احتجاجًا على إحراق نسخة من المصحف
وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة الصدر، الزعيم الشيعي الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، والذي دعا إلى تظاهرة أخرى الجمعة بعد صلاة المغرب تزامنًا مع دعوات للتظاهر من جهات أخرى.

ودان الصدر والحكومة العراقية، التي لا يشارك فيها التيار الصدري، ما قام به سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد أحرق الأربعاء بضع صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.

شجبت الحكومة العراقية العمل غير المسؤول والعنصري، واستنكرت وزارة الخارجية «الإذن الذي أعطته السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف».

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إحراق أعلام قوس قزح
ورفع بعض المتظاهرين أمام السفارة السويدية ببغداد منشورًا كُتب عليه «دستورنا القرآن وقائدنا الصدر» باللغتين الإنجليزية والعربية. كما أحرقوا أعلام قوس قزح التي ترمز إلى مجتمع الميم، وذلك استجابة لنداء مقتدى الصدر الذي رأى في ذلك «أفضل طريقة لاستفزاز» الذين يدعمون أو يدافعون عن حرق القرآن. وكتبوا على بوابة السفارة السويدية «نعم، نعم للقرآن».

وقال المتظاهر حسين علي زيدان (32 عامًا) لـ«فرانس برس» إن مشاركته في التظاهرة هي «نصرة للقرآن الكريم وطاعة لسماحة الصدر». وأضاف «نطلب من المحكمة العراقية أن تسحب الجنسية من هذا الشخص لأنه لا يمثل العراق».

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