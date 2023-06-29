إردوغان يندد بالسويد لسماحها بتظاهرة أحرقت فيها نسخة من المصحف

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدّة، اليوم الخميس، بالسويد لسماحها لمتظاهر بإحراق صفحات من نسخة من المصحف، مما يرخي بمزيد من الظلال على مساعي الدولة الاسكندنافية الانضمام بسرعة إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال إردوغان في تصريحات متلفزة «عاجلاً أم آجلاً سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة المسلمين ليست حرية فكر»، مضيفاً أنه يدين الواقعة بـ«أشد العبارات الممكنة».

- الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم

وصرحت الشرطة السويدية، أمس الأربعاء، بتنظيم تظاهرة خطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، تزامناً مع بدء عيد الأضحى.

وجاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظراً أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تُنظَم لإحراق المصحف، بعدما أدى تحرك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في يناير إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع ورافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية بينما عطلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفق «فرانس برس».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)