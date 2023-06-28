الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء، تزامنًا مع بدء عيد الأضحى، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرًا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف، بعدما أدى تحرك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في يناير إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع ورافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية بينما عطلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

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ومن شأن هذه الخطوة التصعيدية من جانب الحكومة السويدية إثارة مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم. كما ستعقد مفاوضاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطسلي «ناتو» التي تقاتل دبلوماسيتها للانضمام إليه لتعزيز أمنها القومي في ظل ارتفاع المخاطر الأمنية في شرق أوروبا منذ أن أطلقت روسيا حملة عسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.