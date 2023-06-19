مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين وتحذر من «خروج الأوضاع عن السيطرة»

القاهرة - بوابة الوسط

دانت مصر، الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، مما أسفر عن «وقوع ٣ ضحايا و٣١ مصاباً حتى الآن» بين الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، رفض مصر الكامل لـ«هذا العدوان» الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

«تأجيج الأوضاع وخروجها عن السيطرة»

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى «تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة» وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.

- الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين بالصواريخ ويقتل 3 فلسطينيين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

فيما أطلقت مروحية للاحتلال الإسرائيلي فجر الإثنين، صواريخ خلال عملية الاقتحام فيما اندلعت اشتباكات عنيفة، مع مقاومين فلسطينيين، وفق وكالة «فرانس برس».