الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين بالصواريخ ويقتل 3 فلسطينيين
القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 09:51 صباحا
جندي إسرائيلي يطلق النار خلال اعتداء على فلسطينيين تزامنا مع مداهمة جيش الاحتلال لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، 3 إبريل 2023. (أ ف ب)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
فيما أطلقت مروحية للاحتلال الإسرائيلي فجر الإثنين، صواريخ خلال عملية الاقتحام فيما اندلعت اشتباكات عنيفة، مع مقاومين فلسطينيين، وفق وكالة «فرانس برس».
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