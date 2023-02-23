كبير مستشاري بايدن يزور المنطقة وسط تصاعد التوتر في فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، موجود في المنطقة لعقد اجتماعات مع مسؤولين في مصر والأردن والإمارات وسلطنة عمان.

وتأتي زيارة بريت ماكجورك في إطار جولة متعددة الوكالات إلى المنطقة، حيث أعربت واشنطن عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

- الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتشكيل آلية لحماية المدنيين الفلسطينيين

وفي وقت سابق اليوم طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

ودانت الجامعة في البيان الختامي لاجتماعها الطارئ اليوم، الهجوم الذي شنته إسرائيل على مدينة نابلس بالضفة الغربية أمس، داعية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، مما دفع السلطة الفلسطينية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والجامعة العربية لإدانة ممارسات إسرائيل وطلب توفير الحماية الدولية.