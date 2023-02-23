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الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتشكيل آلية لحماية المدنيين الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 08:55 مساء
الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتشكيل آلية لحماية المدنيين الفلسطينيين
جانب من جلسة مجلس وزراء جامعة الدول العربية، 6 سبتمبر 2022. (أرشيفية: وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)
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طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على نابلس
ودانت الجامعة في البيان الختامي لاجتماعها الطارئ اليوم، الهجوم الذي شنته إسرائيل على مدينة نابلس بالضفة الغربية أمس، داعية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام الدوليين، واتخاذ إجراءات فورية فعالة وكفيلة بوقف جميع ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

كما حث مجلس الجامعة المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي ومحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاستيطان والضم، معتبرًا العدوان الإسرائيلي بمدينة نابلس، أمس الأربعاء، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، شأنه شأن الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومدينة جنين وأريحا وبقية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

- مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين.. مقتل 11 شخصا وأكثر من 80 إصابة في نابلس

الجامعة العربية تطالب بوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية
كما دعا مجلس الجامعة العربية الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ اتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس، مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، مما دفع السلطة الفلسطينية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والجامعة العربية لإدانة ممارسات إسرائيل وطلب توفير الحماية الدولية.

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