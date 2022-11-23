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التزام أوروبي بتعزيز التعاون مع ليبيا في قضايا الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 03:38 مساء
التزام أوروبي بتعزيز التعاون مع ليبيا في قضايا الهجرة
لقاء إيمانيولا ديل راي مع وفاء الكيلاني، 23 نوفمبر 2022. (حساب ديل راي على تويتر)
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أكدت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، نائب وزير الخارجية الإيطالي السابقة إيمانيولا ديل راي، اليوم الأربعاء، التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون مع ليبيا في قضايا الهجرة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولة الأوروبية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، حيث ناقشا «الهجرة والمساعدات الإنسانية وحماية المرأة»، وفق تغريدة على حساب ديل راي على موقع «تويتر».

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مطالبة إيطالية بدعم أفريقيا بـ100 مليار دولار للتصدي للهجرة
والجمعة، طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار دولار لأفريقيا لمساعدتها على التصدي للهجرة.

وأكد الوزير في مقابلة مع جريدة «لا ستامبا» نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية، أنه «لا يمكن حل قضية الهجرة إلا على المستوى الأوروبي»، مذكرًا بأن «هناك جبهتين: البلقان وشمال أفريقيا»، وتابع: «يجب إيجاد قواعد جديدة بسرعة، للجمع بين مبدأي حسن الضيافة والدفاع عن الحدود الأوروبية».

وتابع الوزير: «بينما نحاول حل مشكلة 90 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا، يجب ألا نغفل عن السؤال الأوسع: استقرار البلقان وأفريقيا»، إذ «تشير التوقعات إلى أن عدد الأفارقة سيصل إلى ثلاثة مليارات العام 2050، ومن الضروري التأكد من تحسن الظروف المادية للقارة؛ لأن من الواضح أن كل من يفتقر إلى الطعام يهرب إلى مكان آخر».

لقاء إيمانيولا ديل راي مع وفاء الكيلاني، 23 نوفمبر 2022. (حساب ديل راي على تويتر)
لقاء إيمانيولا ديل راي مع وفاء الكيلاني، 23 نوفمبر 2022. (حساب ديل راي على تويتر)
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