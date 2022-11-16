Atwasat

إيطاليا ترفض تدخل المنظمات الخاصة في إدارة تدفقات الهجرة قبالة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 07:38 مساء
إيطاليا ترفض تدخل المنظمات الخاصة في إدارة تدفقات الهجرة قبالة ليبيا
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي متحدثا أمام مجلس الشيوخ (موقع ديكود 39 الإيطالي)
alwasat radio

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي إن وجود سفن المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط على مقربة من الساحل الليبي تعتبر عامل جذب للمهاجرين والمتاجرين بالبشر، معتبرًا في الوقت نفسه أن كيانًا خاصًا كتلك السفن «لا يمكن أن يكون منْ يختار البلد الذي يتم فيه إنزال المهاجرين».

جاءت تصريحات بينتيدوسي أمام مجلس الشيوخ حول تدفقات الهجرة لاسيما التدخلات الأخيرة للهياكل البحرية للمنظمات غير الحكومية في وسط البحر المتوسط.

إيطاليا تؤيد خطة شاملة لتنمية شمال إفريقيا
قال وزير الداخلية الإيطالي إن بلاده تؤيد خطة شاملة لتنمية شمال إفريقيا تجمع بين تدابير النمو وتلك الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر مع تعاون أكبر لمنع تدفق المهاجرين، وفق ما نقل موقع «ديكود 39» الإيطالي.

«فرانس برس»: العنف يهدد اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا
- تزامنا مع تجديد اتفاق الهجرة الإيطالي- الليبي.. المئات بسفن الإنقاذ «تائهون» في البحر منذ وصول ميلوني

وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية ترغب في تغيير مسار لم يأخذ المصلحة الوطنية في الاعتبار لسنوات حول إدارة تدفقات الهجرة، مشيراً إلى ضرورة عدم إسناد الإدارة بالعفوية أو لمنظمات الاتجار بالبشر.

وأوضح أن الهجرة تعد تحديًا تاريخيًا لا يمكن للأفراد مواجهته بمفردها، داعيًا أوروبا إلى تطوير سياسة هجرة رئيسية، متابعا: «نؤكد مبدأ أن الشخص لا يدخل إيطاليا بشكل غير قانوني، وأن الاختيار لا يقوده المتاجرون بالبشر».

100 ألف مهاجر في مراكز الاستقبال الإيطالية
وأكد أن المبادئ التوجيهية للحكومة بشأن سياسات الهجرة واضحة والأولوية المطلقة هي حماية كرامة الإنسان، كاشفًا أنَّ هناك أكثر من 100 ألف مهاجر في مراكز الاستقبال الإيطالية، وهناك اتجاه نحو امتلاء الأماكن المتاحة، مع استقبال 172 ألف شخص فروا من أوكرانيا في إيطاليا.

الحاجة إلى سياسة أوروبية جديدة بشأن الهجرة
وأشار إلى الحاجة إلى سياسة أوروبية جديدة بشأن الهجرة واللجوء تكون مستوحاة من مبادئ التضامن والمسؤولية ومقسمة بالتساوي بين جميع الدول الأعضاء.

وذكّر الموقع الإيطالي إلى أنه في عام 2022 وصل أكثر من 90 ألف مهاجر إلى إيطاليا، في زيادة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟

«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟
«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟

«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ

«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا

الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا

بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا
زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟
موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا

موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا
بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي

بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022

بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يتسلم رسالة خطية من رئيس النمسا
المنفي يتسلم رسالة خطية من رئيس النمسا
عقيلة صالح وباتيلي يبحثان في القبة سبل الخروج من حالة الانسداد السياسي
عقيلة صالح وباتيلي يبحثان في القبة سبل الخروج من حالة الانسداد ...
إيطاليا ترفض تدخل المنظمات الخاصة في إدارة تدفقات الهجرة قبالة ليبيا
إيطاليا ترفض تدخل المنظمات الخاصة في إدارة تدفقات الهجرة قبالة ...
المسماري: قواتنا لم تفقد أي عنصر خلال مداهمة وكر للتكفيريين المتطرفين جنوب القطرون
المسماري: قواتنا لم تفقد أي عنصر خلال مداهمة وكر للتكفيريين ...
جهاز الأمن الداخلي يعلن إحباط عملية إرهابية في بنغازي والقبض على خلية من 4 أفراد
جهاز الأمن الداخلي يعلن إحباط عملية إرهابية في بنغازي والقبض على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة ......
المزيد
حفتر يستقبل السفير الفرنسي بمقر القيادة العامة في بنغازي
حفتر يستقبل السفير الفرنسي بمقر القيادة العامة في بنغازي...
بقدرة 250 ميجاوات.. دخول الوحدة الأولى بمحطة الخمس على الشبكة الكهربائية
بقدرة 250 ميجاوات.. دخول الوحدة الأولى بمحطة الخمس على ......
الطرابلسي يطمئن منتسبات وزارة الداخلية بشأن تسوية أوضاعهن المالية والإدارية
الطرابلسي يطمئن منتسبات وزارة الداخلية بشأن تسوية أوضاعهن ......
جهاز الأمن الداخلي يعلن إحباط عملية إرهابية في بنغازي والقبض على خلية من 4 أفراد
جهاز الأمن الداخلي يعلن إحباط عملية إرهابية في بنغازي والقبض......
المسماري: قواتنا لم تفقد أي عنصر خلال مداهمة وكر للتكفيريين المتطرفين جنوب القطرون
المسماري: قواتنا لم تفقد أي عنصر خلال مداهمة وكر للتكفيريين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط