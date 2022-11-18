إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لإفريقيا للتصدي للهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاتحاد الأوروبي بأن يقدم 100 مليار دولار لإفريقيا، لمساعدتها على التصدي للهجرة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الجمعة، أن «إيطاليا لم تخلق أية حوادث دبلوماسية، لا مع ألمانيا أولاً ولا مع فرنسا لاحقًا. لقد أثرنا مشكلة احترام القواعد، ولا يمكن حل قضية الهجرة إلا على المستوى الأوروبي»، مذكّراً بأن «هناك جبهتان: البلقان وشمال إفريقيا»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

تاياني طرح سؤالا استراتيجيا

وأكد تاياني، أنه إذا «أُغلقت المسألة مع فرنسا، فإن معاهدة دبلن تبدو وكأنها قد عفا عليها الزمن، لذا يجب إيجاد قواعد جديدة بسرعة، للجمع بين مبدأي حسن الضيافة والدفاع عن الحدود الأوروبية». وأردف: «لقد أخبرت نظرائي في الاتحاد الأوروبي قبل أيام في بروكسل، ولم أقل أبداً إن ألمانيا يجب أن تستقبل ألف مهاجر، بلجيكا 200 وقبرص 50، بل طرحت سؤالا استراتيجيا، وعلينا الإسراع بالأمر».

وتابع الوزير: «بينما نحاول حل مشكلة 90 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا، يجب ألا نغفل عن السؤال الأوسع: استقرار البلقان وأفريقيا»، إذ «تشير التوقعات إلى أن عدد الأفارقة سيصل إلى ثلاثة مليارات عام 2050، ومن الضروري للتأكد من تحسن الظروف المادية”، للقارة “لأن من الواضح أن كل من يفتقر إلى الطعام يهرب إلى مكان آخر».

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن «على أوروبا أن تضع ما لا يقل عن 100 مليار دولار، لتنفقها بإستراتيجية»، وفي هذا السياق «يجب أن تلعب إيطاليا دورًا حاسمًا في هذا الأمر وتعزز مكانتها في شمال إفريقيا، البلقان وأمريكا الجنوبية».