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بوشناف يحذر من إثارة قضية لوكربي مجددا.. ويدعو الوطنيين إلى «الاصطفاف»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 03:32 مساء
بوشناف يحذر من إثارة قضية لوكربي مجددا.. ويدعو الوطنيين إلى «الاصطفاف»
مستشار الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية)
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حذر مستشار الأمن القومي الليبي، المستشار إبراهيم بوشناف، من إثارة قضية لوكربي مجددا، داعيا كل الوطنيين والكيانات السياسية إلى «الاصطفاف لمنع ذلك بعيدا عن الصراع السياسي». 

وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة: «قضية لوكيربي إن أثيرت من جديد وأصبحت موضوعا لتحقيق جنائي ستُدخل ليبيا في عقود من الاستباحة». وأوضح «قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض، أثار المدعي العام في عهده وليم بار أمرا يتعلق بقضية لوكيربي، ما راج من أنباء حينها أنه يطالب السلطات الليبية بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود بزعم أن له علاقة بتلك القضية».

وأضاف «شكلنا فريقا قانونيا سياسيا يتبع مكتب وزير الداخلية لمتابعة مستجدات الطلب لأننا على علم بتفاصيل الاتفاق الذي أنهى النزاع مع الولايات المتحدة»، وتابع «كان أساس عمل الفريق أن الدولة الليبية زمن النظام السابق تمسكت بأن أساس التسوية ينحصر فقط في مسؤوليتها المدنية عن أفعال تابعيها دون المسؤولية الجنائية، وشملت التسوية أيضا أن أية مطالبات بعد تاريخ التوقيع توجه إلى حكومة الولايات المتحدة».

وقال «راجت تصريحات منسوبة للسيدة وزير الخارجية (نجلاء المنقوش) عن الموضوع ذاته العام الماضي، خاطبنا السيد رئيس الوزراء بكتاب لم يخرج عن مضمون ما سبق في هذا الإدراج».

لوكربي والمنقوش وأبوعجيل مسعود
وأبوعجيلة محمد مسعود، هو مسؤول مخابرات ليبي سابق موجود حاليا في سجن ليبي بعد إدانته بتهم لا علاقة لها بحادث «لوكيربي». لكن وُجهت إليه تهم في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب. ويزعم المسؤولون الأميركيون أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكيربي.

- المنقوش تنفي «ما نسب إليها» بخصوص أبوعجيلة مسعود 
- المنقوش: ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم مطلوب في تفجير لوكيربي
- المجلس الرئاسي يقرر وقف نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر خارج البلاد

وفي حوارها مع قناة «بي بي سي» البريطانية، المنشور العام الماضي، قالت المنقوش إن «ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم رجل مطلوب في تفجير لوكيربي العام 1988»، وأضافت أن «نتائج إيجابية آتية»، واستكملت: «الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر الضحايا، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين»، واختتمت أن «الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان في القضية، وهي تتقدم».

لكن الوزيرة عادت ونفت «صحة ما نُسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود»، وأكدت أنها «لم تذكر المعني» خلال مقابلتها مع قناة «بي بي سي» البريطانية. وقالت الوزيرة، في بيان صدر عن الوزارة، إنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا «لوكيربي»، وضحايا تفجير «مانشستر أرينا» الذي وقع العام 2017، واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية. وأوضحت أن هذه المسائل من «اختصاص مكتب النائب العام الليبي، وهو مَن يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين». فيما نبهت وزارة الخارجية إلى ضرورة «عدم تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة؛ لأنها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

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