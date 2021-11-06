المجلس الرئاسي يقرر وقف نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر خارج البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 09:32 مساء

قرر المجلس الرئاسي إيقاف وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، عن العمل «احتياطيًّا» للتحقيق فيما نسب إليها من «مخالفات إدارية»، «تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي».

ونص القرار الذي حمل رقم «44» لسنة 2021، الصادر اليوم السبت، على منع المنقوش من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي.

كما نص القرار في مادته الثالثة على تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش، بموجب أحكام القرار برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، وعضوية عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب.

ونصت المادة الرابعة من القرار على تقديم اللجنة نتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يومًا من تاريخ صدور القرار.

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