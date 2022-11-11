Atwasat

وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 نوفمبر 2022, 07:59 مساء
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

رأت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن «الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا»، مجددة رغم ذلك التأكيد على أنه «لا يوجد حل عسكري» للأزمة الراهنة في البلاد.

جاء ذلك في تعليقها على المأزق السياسي الحالي، خلال حديثها في مقابلة مع رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية، هاني شنيب خص بها «بوابة الوسط» وقناة «Wtv».

وليامز: من دون الانتخابات الطبقة الحاكمة ستستمر في لعبة الكراسي
وقالت وليامز في المقابلة التي تنشرها «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، في تعليقها على المأزق السياسي الحالي وتأخر إجراء الانتخابات في ليبيا بسبب استمرار الخلاف حول الأطر المنظمة لها بين القوى السياسية، «نحن في هذا أيضا ننظر دائما إلى العملية الانتخابية ليس كوسيلة في حد ذاتها. لن تنتج الانتخابات معجزة أو تحل كل شيء، ولكن أنت بحاجة إلى عملية انتخابية نشطة جارية في ليبيا، لأنه من دونها ستكون لديك شهية لا تشبع للسلطة التنفيذية الموقتة».

- وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع
- وليامز: تدني شعبية أعضاء مجلسي النواب والدولة سبب رفضهم للانتخابات
- وليامز تدعو لتحويل الدوائر الانتخابية إلى مقاطعات لحل أزمة المركزية

ولفتت وليامز إلى أن «هذا كان واضحا جدا خلال السنوات الست الماضية». منبهة إلى «الطبقة الحاكمة؛ التي تضم شبكة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والأمنيين، مع داعميهم الدوليين المرتبطين بها، ستستمر في لعبة الكراسي الموسيقية هذه طالما ظل النفط هو المصدر الوحيد للإيرادات، فسوف يقاتلون من أجل ذلك لـ40 سنة مقبلة بطريقة أو بأخرى» وذلك إذا استمر الوضع الراهن من دون انتخابات.

وليامز: لا يوجد حل عسكري في ليبيا
وجددت وليامز خلال المقابلة التأكيد على أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا»، وقالت «لقد جُرب الحل العسكري. أجهض حفتر في العام 2019 عملية سياسية للأمم المتحدة كانت على وشك الانطلاق في مدينة غدامس. هو قال لا! وقال إنني سأذهب إلى طرابلس. وكان لديه دعم أجنبي غير عادي. وكان لديه المجموعة المسلحة الأكثر تنظيما. وكان لديه مرتزقة أجانب. وكان لديه أنظمة أسلحة أجنبية. وقد حصل على مساعدة نشطة من بعض الدول. لم يكن قادرا على فعل ذلك. لذلك لا يوجد حل عسكري».

وليامز: ملتقى الحوار السياسي أقدم على الانتحار بمساعدة المجتمع الدولي
أما بشأن تعطل العملية السياسية، فقد اعتبرت وليامز أن ملتقى الحوار السياسي الليبي «أقدم على الحوار بمساعدة المجتمع الدولي» عندما تأخر في إنجاز مهمته بشأن التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات. وقالت «كان من الواضح أنه يجب أن يكون لدينا إطار دستوري قبل نهاية ربيع 2021 وإلا فلن تجرى انتخابات. لذلك قررنا محاولة تجميع أعضاء ملتقى الحوار معا في جنيف وبحث ما إذا كان بإمكاننا الحصول على شيء منهم. لسوء الحظ، من وجهة نظري، فقد أقدم منتدى الحوار على الانتحار بمساعدة المجتمع الدولي. بحلول الوقت الذي جرى استدعاؤهم فيه مرة أخرى في يوليو 2021، كان الثعبان قد دخل بالفعل إلى الحديقة، وانعكس على ملتقى الحوار الاستقطاب والاختلافات التي أصبحت واضحة في البلاد. أصبح الأمر صعبا للغاية. ثم اتخذ القرار للمضي قدما في مسار المؤسسات التشريعية المنتخبة. أي أنك تستمر في تكرار الأخطاء نفسها. وبالتالي، ما حدث في ربيع هذا العام هو أنه لم يعد لدينا ملتقى الحوار السياسي، ولا يوجد تصنيف لخارطة الطريق كتشريع ليبي، وبصورة أساسية عادت الطبقة الحاكمة إلى لعبتها القديمة».

وليامز: يجب إجراء الانتخابات البلدية في جميع أنحاء ليبيا
وتعتقد وليامز أن «شيئا آخر» لم يواجه به رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، و«هو أنه أوقف الانتخابات البلدية لأنه يريد إنشاء شبكة دعم خاصة به على المستوى البلدي». مشددة على ضرورة «أن يواجه بهذا» لأن «هناك انتخابات بلدية مؤجلة يجب إجراؤها في جميع أنحاء البلاد».

وأضافت وليامز أنه يجب أيضا مواجهة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر «بمسألة أنه تخلص من العديد من رؤساء البلديات المنتخبين ووضع مؤيدين له. لقد قام بتعيين أشخاص، بما في ذلك في مدينة بنغازي التي ليس بها مجلس منتخب وهي ثاني أكبر مدينة، وهذا أمر مخزٍ».

ورأت وليامز أنه من المهم «البدء بهذا النوع من القواعد الشعبية على المستوى المحلي، إذا كانت المعضلة على المستوى الوطني صعبة للغاية بسبب التدخل الأجنبي وبسبب الصفقات التي تعقد». كما تعتقد أن «الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا حقيقيا على المستوى المحلي» إلا أن من المهم أن «تكون البداية بالنظر إلى الليبيين أنفسهم. وربما نظرنا إلى المسألة الليبية من الزاوية الخطأ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال وشباب الجبل في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والأولمبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد-المدينة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد-المدينة
المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع

المعتصم المصراتي يعود لـ«فرسان المتوسط».. والبداية المتألقة تستدعي كراوع
الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني

الشرطة الأسترالية: قراصنة روس سرقوا ملفات طبية في هجوم إلكتروني
دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022

دراسة: انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون خلال 2022
شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل تفرض أميركا انتخابات برلمانية قبل الرئاسية؟
مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة

مهمة ليبية في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين الجمعة
إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل

إنتاج النفط الليبي يستقر عند مليون و207 آلاف برميل
الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»

الدوري الممتاز: «أساريا» يهزم «الخمس» وتعادل سلبي بين «التعاون» و«دارنس»
نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي
الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية

الأخضر ممثل ليبيا الوحيد في «الكونفدرالية» بريمونتادا تاريخية
تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن

تخطت المليار دولار.. مبيعات قياسية لمجموعة بول ألن
إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب

إندونيسيا تسحب تراخيص شركتين دوائيتين لهذا السبب
ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية

ضبط مطلوب في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن بمنطقة الماية
الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي

الحرس الثوري: إيران تصنع صاروخا بالستيا فرط صوتي
بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»

بايدن: علاقات إيلون ماسك بدول أخرى «تستحق التدقيق»
بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين

بايدن يبحث مع الرئيس الصيني «الخطوط الحمراء» لبلديهما خلال قمة العشرين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنتاج ليبيا النفطي يسجل مليون و205 آلاف برميل
إنتاج ليبيا النفطي يسجل مليون و205 آلاف برميل
دورتان تدريبيتان لـ32 موظفا من مصلحة المطارات في تونس
دورتان تدريبيتان لـ32 موظفا من مصلحة المطارات في تونس
وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع
وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع
وصول مولد كهرباء وثلاجتين لحفظ الموتى إلى مستشفى ابن سينا في سرت
وصول مولد كهرباء وثلاجتين لحفظ الموتى إلى مستشفى ابن سينا في سرت
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة......
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري
الدبيبة ووزير الدفاع التركي يوقعان اتفاقيتين للتعاون العسكري...
المزيد
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة......
تركيب جهاز حديث لغسيل الكلى بقسم العناية الفائقة بمستشفى بن سينا في سرت
تركيب جهاز حديث لغسيل الكلى بقسم العناية الفائقة بمستشفى بن ......
المنفي يشهد افتتاح «منتدى باريس للسلام»
المنفي يشهد افتتاح «منتدى باريس للسلام»...
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا...
وصول مولد كهرباء وثلاجتين لحفظ الموتى إلى مستشفى ابن سينا في سرت
وصول مولد كهرباء وثلاجتين لحفظ الموتى إلى مستشفى ابن سينا في......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط