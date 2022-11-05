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وليامز تدعو لتحويل الدوائر الانتخابية إلى مقاطعات لحل أزمة المركزية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 06:35 مساء
وليامز تدعو لتحويل الدوائر الانتخابية إلى مقاطعات لحل أزمة المركزية
وليامز خلال مشاركتها في اجتماعات اليوم الخامس للمسار الدستوري بالقاهرة، الخميس 19 مايو 2022. (البعثة الأممية)
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دعت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إلى تحويل الدوائر الانتخابية الـ 13 في ليبيا إلى مقاطعات تدار من قبل المجالس البلدية المنتخبة، وذلك لحل أزمة المركزية.

وقالت وليامز، في مقال نشره معهد «بروكينغز» للدراسات إن «الإفراط في التركيز على النموذج المركزي أدى إلى الصراع في ليبيا، ولذلك يجب نقل قرارات السلطة والموارد من أعلى إلى أسفل».

المقاطعات الجديدة ستكون مسؤولة أمام سكان البلديات 
وأضافت أن المقاطعات التي ستدار من قبل السلطات المحلية المنتخبة «ستكون مسؤولة بشكل مباشر أمام المجتمعات التي تمثلها».

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هل تحل اللامركزية أزمة تقاسم السلطة؟
واعتبرت المستشارة الأممية أن هذا المقترح يعد تقاسمًا إيجابيًا للسلطة «على عكس مساومات النخبة الانتقالية السلبية وترتيبات تقاسم السلطة التي كانت بمثابة تقطيع مستمر لكعكة السلطة التنفيذية، التي شهدناها في السنوات الماضية».

ورأت أن ذلك المقترح «سيقلل النموذج اللامركزي أيضًا من جاذبية طرابلس كهدف للهجوم»، منوهة بأن مشروع الدستور الأصلي لعام 2017 لم يتطرق إلا بشكل طفيف إلى «اللامركزية»، مفضلًا ترك الأمر لقانون محلي «لم يجر صياغته بشكل صحيح أبدًا».

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