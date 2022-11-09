واشنطن تدعم مقترح تشكيل قوة ليبية موحدة لتأمين الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، على مقترح تشكيل قوة مشتركة بين الشرق والغرب الليبي كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية، تكون مهمتها حماية وتأمين الحدود.

وأكد نورلاند، خلال لقائه رئيس الأركان العامة التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق محمد الحداد، دعم الولايات المتحدة الأميركية لهذه الخطوة، وكذلك الجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا، مشددًا في الوقت نفسه على موقف واشنطن بشأن ضرورة إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

الحداد: المرتزقة هم القوات الأجنبية المتواجدة بشكل غير شرعي في ليبيا

وأشاد الفريق الحداد بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الداعمة لليبيا في كل المحافل الدولية، لكنه قال إن «المرتزقة هم القوات الأجنبية المتواجدة بشكل غير شرعي في ليبيا»، وفق بيان نشرته صفحة رئاسة الأركان على «فيسبوك».

كما طالب بأن تعمل واشنطن مع المجتمع الدولي على الحد من التدخلات الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرصه على توحيد المؤسسة العسكرية لفرض الأمن والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في قيام دولة مدنية.

- نورلاند يحذر من ترسيخ المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية أقدامهم في ليبيا

لقاءات نورلاند في طرابلس

ويتواجد نورلاند في العاصمة طرابلس منذ أمس الثلاثاء، حيث شارك في افتتاح فعاليات منتدى شركاء التنمية رفقة وفد ضم القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردما والفريق السياسي بالسفارة.

والتقى نورلاند، أمس، كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وسبل الدفع نحو الانتخابات في أقرب وقت.

لقاء الحداد ونورلاند بمقر رئاسة الأركان في طربلس، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (رئاسة الأركان)

لقاء الحداد ونورلاند بمقر رئاسة الأركان في طربلس، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (رئاسة الأركان)

لقاء الحداد ونورلاند بمقر رئاسة الأركان في طربلس، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (رئاسة الأركان)