نورلاند يحذر من ترسيخ المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية أقدامهم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، من ترسيخ المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك القوات الأجنبية أقدامهم في ليبيا، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود تشكيل «وحدة مشتركة» بين القوات التابعة لرئاسة الأركان في طرابلس والقوات التابعة للقيادة العامة.

جاذ لك خلال لقاء نورلاند، اليوم الأربعاء، في طرابلس مع رئيس الأركان العامة التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق محمد الحداد.

نورلاند يشيد بجهود تشكيل وحدة مشتركة لتوحيد القوات العسكرية الليبية

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» «في اجتماعي مع الجنرال الحداد اليوم، أعربت عن دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك جميع القوات الأجنبية، وحذرت من ترسيخ قدمهم في ⁧‫ليبيا‬⁩».

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وأضاف نورلاند أنه ناقش مع الفريق محمد الحداد «الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية»، في إشارة إلى المشاورات الجارية منذ فترة بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التابعين لحكومة الوحدة الوطنية بالمنطقة الغربية ونظرائهم التابعين للقيادة العامة بالمنطقة الشرقية.

الانتخابات محور لقاءات نورلاند في طرابلس

ويتواجد نورلاند في العاصمة طرابلس منذ أمس الثلاثاء، حيث شارك في افتتاح فعاليات منتدى شركاء التنمية رفقة مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الخارجية الأميركية جوشوا هاريس والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردما والفريق السياسي بالسفارة.

والتقى نورلاند، أمس، كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وسبل الدفع نحو الانتخابات في أقرب وقت.