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«الرئاسي» يبحث المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية مع نورلاند والوفد المرافق له

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 06:30 مساء
«الرئاسي» يبحث المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية مع نورلاند والوفد المرافق له
لقاء المجلس الرئاسي مع نورلاند والوفد المرافق له، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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استقبل المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة ليزلي أوردمان، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى خلاله بحث جهود المجلس الرئاسي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحلة الصعوبات التي تعيق إجراءها، وأهمها القاعدة الدستورية، كما تناول اللقاء المصالحة الوطنية وأهميتها لتحقيق الاستقرار في البلاد.

نورلاند يشيد بجهود تشكيل وحدة مشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية
وقبل اجتماعه مع المجلس الرئاسي، التقى نورلاند رئيس الأركان العامة التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد لمناقشة الجهود الجارية لتشكيل «وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية»، واصفًا تلك الجهود بـ«الواعدة» وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».

- نورلاند يحذر من ترسيخ المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية أقدامهم في ليبيا
- نورلاند يبحث مع المنقوش إعادة الزخم نحو الانتخابات
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وحذر نورلاند خلال لقائه مع الحداد من ترسيخ المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك القوات الأجنبية أقدامهم في ليبيا، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين خروجهم من ليبيا.

الانتخابات محور لقاءات نورلاند في طرابلس
ويتواجد نورلاند في العاصمة طرابلس منذ أمس الثلاثاء، حيث شارك في افتتاح فعاليات منتدى شركاء التنمية رفقة مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الخارجية الأميركية جوشوا هاريس والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان والفريق السياسي بالسفارة.

والتقى نورلاند، أمس، كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وسبل الدفع نحو الانتخابات في أقرب وقت.

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