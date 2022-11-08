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باتيلي يستقبل المبعوث الأميركي بمقر البعثة الأممية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 09:04 مساء
باتيلي يستقبل المبعوث الأميركي بمقر البعثة الأممية في طرابلس
نورلاند مع باتيلي بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (السفارة الأميركية)
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زار المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، لبحث الوضع السياسي في ليبيا.

وقال نورلاند في تغريدة عن اللقاء نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على تويتر «تشرفت بلقاء الممثل الخاص للأمين العام باتيلي مرة أخرى. نتطلع إلى دعم مبادرات الأمم المتحدة التي تمكِّن القادة السياسيين والمؤسسات الليبية من الاتفاق على خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

نورلاند يترأس الوفد الأميركي المشارك بمنتدى شركاء التنمية في طرابلس
وزار نورلاند اليوم العاصمة طرابلس رفقة مدير إدارة المغرب الغربي بوزارة الخارجية الأميركية جوشوا هاريس والقائم بالأعمال الأميركي لدى ليبيا ليزلي أوردمان والفريق السياسي بالسفارة الأميركية في ليبيا.

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وترأس نورلاند الوفد الأميركي المشارك في أعمال منتدى شركاء التنمية الذي افتتحه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا وكذلك ممثلين عن المنظمات الدولية.

نورلاند يناقش مع الدبيبة ملف الانتخابات وعودة السفارة الأميركية إلى طرابلس
وعقب المشاركة، اجتمع نورلاند والوفد المرافق له مع الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات والعمل لمعالجة العوائق التي تواجه تنفيذها، بالإضافة إلى عودة السفارة الأميركية للعمل في طرابلس، وتقديم خدماتها بالشكل الطبيعي، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما بحث الجانبان عددًا من الملفات الاقتصادية والقانونية المشتركة بين البلدين، والتعاون المثمر فيها من أجل خلق شراكة فاعلة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الإنفاق الحكومي والخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية، والعمل على دعم الخطوات المتخذة في هذا الملف.

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