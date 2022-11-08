بحضور أميركي ودولي.. الدبيبة يفتتح أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس، أعمال منتدى شركاء التنمية المنعقد تحت شعار «الحكم المحلي وتنمية البلديات»، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي، بحسب منصة «حكومتنا».

ويشارك في أعمال المنتدى وزراء الخارجية والمالية والحكم المحلي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والسفراء المعتمدون لدى ليبيا، ومدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وممثلون عن المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، إلى جانب المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

خطوات حكومة الدبيبة لدعم الإدارة المحلية

وأكد الدبيبة في كلمته، على الخطوات التي اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لدعم الإدارة المحلية، مشيرًا إلى تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ونقل اختصاصات 12 قطاعًا من الوزارات إلى البلديات، وإصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.

كما أكد الدبيبة على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية من أجل دعم وتفعيل الإدارة المحلية وتمكين المحليات من تقديم خدماتها إلى المواطنين باعتبارها الجهة الأقرب إليهم، آملا تفهم جهود الحكومة «لتقييم وتقويم» الوضع الإداري الخاص بتفعيل الإدارة المحلية.

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وتحدث الدبيبة عن جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق التنمية بمختلف القطاعات العامة والمبادرات التي تعمل عليها من أجل تقديم الخدمات وترسيخ الإدارة المحلية، آملا تكاتف الجهود للتخلص من اللامركزية وتمكين البلديات من تطوير قدراتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع بعض ضوابط لضمان حسن استخدامها.

الدبيبة: 62 ألفًا و268 موظفًا في البلديات

وشدد الدبيبة في كلمته على حاجة البلديات إلى الحصول على المساعدات الفنية اللازمة لرفع قدراتها البشرية والإدارية حتى تتمكن من العمل بكفاءة وتقديم وإيصال الخدمات إلى المواطنين في كافة المناطق، مشيرًا إلى وجود 62 ألفًا و268 موظفًا في البلديات لتقديم الخدمات.

وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن وزارة الحكم المحلي قدّمت خلال المنتدى عرضًا ضوئيًا يوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتحديات التي تواجه التنمية المحلية.

دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية

وقالت منصة «حكومتنا» إن ممثلي المنظمات الدولية وعددًا من السفراء أكدوا في كلماتهم المختلفة، على «ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي من أجل دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، معربين عن تقديرهم للخطوات الإيجابية للحكومة لتفعيل مشروع اللامركزية من خلال حزمة الإجراءات والقرارات المنفذة في هذا الملف».

أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

الدبيبة يتوسط المنقوش والمبروك خلال افتتاح منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)