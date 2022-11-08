Atwasat

بحضور أميركي ودولي.. الدبيبة يفتتح أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 05:10 مساء
بحضور أميركي ودولي.. الدبيبة يفتتح أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس
الدبيبة يتوسط المنقوش والمبروك خلال افتتاح منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس، أعمال منتدى شركاء التنمية المنعقد تحت شعار «الحكم المحلي وتنمية البلديات»، بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك الدولي، بحسب منصة «حكومتنا».

ويشارك في أعمال المنتدى وزراء الخارجية والمالية والحكم المحلي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والسفراء المعتمدون لدى ليبيا، ومدير إدارة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وممثلون عن المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، إلى جانب المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

خطوات حكومة الدبيبة لدعم الإدارة المحلية
وأكد الدبيبة في كلمته، على الخطوات التي اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لدعم الإدارة المحلية، مشيرًا إلى تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية ونقل اختصاصات 12 قطاعًا من الوزارات إلى البلديات، وإصدار قرار جباية البلديات للإيرادات المحلية، وتفعيل ملف الإصحاح البيئي والحرس البلدي.

كما أكد الدبيبة على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية من أجل دعم وتفعيل الإدارة المحلية وتمكين المحليات من تقديم خدماتها إلى المواطنين باعتبارها الجهة الأقرب إليهم، آملا تفهم جهود الحكومة «لتقييم وتقويم» الوضع الإداري الخاص بتفعيل الإدارة المحلية.

- تأكيد أوروبي على دعم الإدارة المحلية وتفعيل المشروعات المشتركة مع ليبيا
- عميدا طبرق والقبة يدعمان إجراءات حكومة «الوحدة» لتفعيل الإدارة المحلية والبلديات
- الدبيبة لعمداء البلديات: الانتخابات وتفعيل الإدارة المحلية من أهم أهداف الحكومة

وتحدث الدبيبة عن جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق التنمية بمختلف القطاعات العامة والمبادرات التي تعمل عليها من أجل تقديم الخدمات وترسيخ الإدارة المحلية، آملا تكاتف الجهود للتخلص من اللامركزية وتمكين البلديات من تطوير قدراتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع بعض ضوابط لضمان حسن استخدامها.

الدبيبة: 62 ألفًا و268 موظفًا في البلديات
وشدد الدبيبة في كلمته على حاجة البلديات إلى الحصول على المساعدات الفنية اللازمة لرفع قدراتها البشرية والإدارية حتى تتمكن من العمل بكفاءة وتقديم وإيصال الخدمات إلى المواطنين في كافة المناطق، مشيرًا إلى وجود 62 ألفًا و268 موظفًا في البلديات لتقديم الخدمات.

وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن وزارة الحكم المحلي قدّمت خلال المنتدى عرضًا ضوئيًا يوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة والتحديات التي تواجه التنمية المحلية.

دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية
وقالت منصة «حكومتنا» إن ممثلي المنظمات الدولية وعددًا من السفراء أكدوا في كلماتهم المختلفة، على «ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي من أجل دعم إجراءات الحكومة لتفعيل الإدارة المحلية، معربين عن تقديرهم للخطوات الإيجابية للحكومة لتفعيل مشروع اللامركزية من خلال حزمة الإجراءات والقرارات المنفذة في هذا الملف».

أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
الدبيبة يتوسط المنقوش والمبروك خلال افتتاح منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
الدبيبة يتوسط المنقوش والمبروك خلال افتتاح منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإليزيه: ماكرون سيعلن الأربعاء رسميًا انتهاء عملية برخان في منطقة الساحل

الإليزيه: ماكرون سيعلن الأربعاء رسميًا انتهاء عملية برخان في منطقة الساحل
إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها

إعادة سيارة مسروقة لصاحبتها في طرابلس.. والسارق صديق ابنها
صناعة العدو المكروه

صناعة العدو المكروه
«تويتر» يحظر حسابات استُبدلت أسماؤها بـ«إيلون ماسك»

«تويتر» يحظر حسابات استُبدلت أسماؤها بـ«إيلون ماسك»
أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق

أوروبا تشهد أكثر أشهر أكتوبر حرا على الإطلاق
إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر

إعلان «مهم جدا» من ترامب في 15 نوفمبر
بايدن للأميركيين: الانتخابات النصفية هي فرصتكم للدفاع عن الديمقراطية

بايدن للأميركيين: الانتخابات النصفية هي فرصتكم للدفاع عن الديمقراطية
هل تغير واشنطن موقفها من أوكرانيا في حال فاز الحزب الجمهوري؟

هل تغير واشنطن موقفها من أوكرانيا في حال فاز الحزب الجمهوري؟
نائب رئيس اتحاد «القدم» يكشف قيمة جوائز تصميم كؤوس البطولات وشروط المسابقة

نائب رئيس اتحاد «القدم» يكشف قيمة جوائز تصميم كؤوس البطولات وشروط المسابقة
كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء

كريم خان يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا من طرابلس الأربعاء
غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022

غياب فيرمينو.. إعلان قائمة البرازيل في كأس العالم 2022
تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه

تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه
رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية

رجل أعمال مقرب من بوتين يقر بحدوث تدخل في الانتخابات الأميركية
أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين

أرحومة لمدعي عام الجنائية الدولية: القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة ...
تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»

تباين آراء النواب بشأن «قانون المرتبات»
تقنيات الزراعة الذكية تتوسع في اليونان

تقنيات الزراعة الذكية تتوسع في اليونان
غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»

غوتيريس: على البشرية الاختيار بين التضامن في مجال المناخ أو «الانتحار الجماعي»
دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: ليفربول-ريال مدريد وسان جرمان-بايرن ميونيخ أبرز مواجهتين في ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقرير روسي يشكك في جدية مشروع ربط الطاقة بين شرق ليبيا واليونان
تقرير روسي يشكك في جدية مشروع ربط الطاقة بين شرق ليبيا واليونان
الشهوبي يطالب بآليات لاستئناف العمل في مشاريع أربعة مطارات
الشهوبي يطالب بآليات لاستئناف العمل في مشاريع أربعة مطارات
تحذيرات أميركية لـ«ستراتفور».. الغاز والتدخل الخارجي في ليبيا ينذران بمزيد من الاقتتال والحصار النفطي
تحذيرات أميركية لـ«ستراتفور».. الغاز والتدخل الخارجي في ليبيا ...
بحضور أميركي ودولي.. الدبيبة يفتتح أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس
بحضور أميركي ودولي.. الدبيبة يفتتح أعمال منتدى شركاء التنمية في ...
«المركزي»: 92.2 مليار دينار إيرادات و71.7 مليار نفقات من يناير إلى أكتوبر
«المركزي»: 92.2 مليار دينار إيرادات و71.7 مليار نفقات من يناير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة غوط الشعال
بالفيديو: إسدال الستار على مأساة الأطفال اليتامي بمركز شرطة ......
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة في حياته
بلاغ سب يقود لضبط متهم بالقتل في بنغازي.. ويكشف تفاصيل مثيرة......
المزيد
حفتر يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بنغازي
حفتر يستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بنغازي...
المشري يناقش مع السفير الألماني 4 ملفات سياسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا
المشري يناقش مع السفير الألماني 4 ملفات سياسية لتحقيق ......
الدبيبة يؤكد لنورلاند على ضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحلة الصعوبات أمام إجراء الانتخابات
الدبيبة يؤكد لنورلاند على ضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحلة ......
«المركزي»: 92.2 مليار دينار إيرادات و71.7 مليار نفقات من يناير إلى أكتوبر
«المركزي»: 92.2 مليار دينار إيرادات و71.7 مليار نفقات من ......
بحضور أميركي ودولي.. الدبيبة يفتتح أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس
بحضور أميركي ودولي.. الدبيبة يفتتح أعمال منتدى شركاء التنمية......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط