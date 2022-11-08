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الدبيبة يؤكد لنورلاند على ضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحلة الصعوبات أمام إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 06:11 مساء
الدبيبة يؤكد لنورلاند على ضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحلة الصعوبات أمام إجراء الانتخابات
لقاء الدبيبة مع نورلاند ووفد السفارة المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند على «ضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحلة الصعوبات التي تعيق إجراء الانتخابات، وأهمها القاعدة الدستورية التي لا تزال غير واضحة المعالم»، وفق المكتب الإعلامي للدبيبة.

واجتمع الدبيبة ونورلاند، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردما، والفريق السياسي بالسفارة الأميركية لدى ليبيا.

محاور اجتماع الدبيبة ونورلاند
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن اجتماع الدبيبة والوفد الأميركي «خُصِّص لمناقشة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات والعمل لمعالجة العوائق التي تواجه تنفيذها»، بالإضافة إلى عودة السفارة الأميركية للعمل في طرابلس، وتقديم خدماتها بالشكل الطبيعي.

- بحضور أميركي ودولي.. الدبيبة يفتتح أعمال منتدى شركاء التنمية في طرابلس

كما بحث الجانبان عددًا من الملفات الاقتصادية والقانوينة المشتركة بين البلدين، والتعاون المثمر فيها من أجل خلق شراكة فاعلة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الإنفاق الحكومي والخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإفصاح والشفافية، والعمل على دعم الخطوات المتخذة في هذا الملف.

الدبيبة يؤكد استعداد الحكومة لإنجاح الانتخابات
وأكد الدبيبة للمبعوث الأميركي والوفد المرافق له خلال اللقاء «استعداد الحكومة للقيام بدورها المناط بها من أجل إنجاح الانتخابات».

وأضاف المكتب الإعلامي أن نورلاند رحب «بالجهود المبذولة من الحكومة لتوضيح استعداداها لإجراء انتخابات في حال وجود القاعدة الدستورية»، مشيرًا إلى المحاكاة الانتخابية التي جرت السبت الماضي.

نورلاند يجدد دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا
كما جدد نورلاند خلال الاجتماع «التأكيد على رغبة الولايات المتحدة في دعم ليبيا من أجل إجراء الانتخابات باعتبارها الهدف الرئيسي لكافة الشعب الليبي» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وترأس نورلاند في وقت سابق اليوم الوفد الأميركي المشارك في أعمال منتدى شركاء التنمية الذي انطلق في طرابلس بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والسفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا وممثلين عن المنظمات الدولية.

لقاء الدبيبة مع نورلاند ووفد السفارة المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع نورلاند ووفد السفارة المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع نورلاند ووفد السفارة المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع نورلاند ووفد السفارة المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع نورلاند ووفد السفارة المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع نورلاند ووفد السفارة المرافق له في طرابلس، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
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